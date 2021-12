„On sám se cítí být příčetným a raději by byl, kdyby proběhlo normální soudní řízení,“ uvedl obhájce obviněného Aleš Čáp z Jihlavy.

Bukovan byl obviněn z toho, že v září a říjnu poškodil celkem devět vysílačů. Ve všech případech použil pákové kleště, jimiž přestřihl kabely vedoucí do technologického zázemí. Od signálu tak odpojil tisíce lidí a ohrozil i jejich životy, když se v danou chvíli nemohli dovolat ani na tísňovou linku.

Motivem činu mohly být dle obhájce obavy z nové technologie 5G. „Motivace je v tomto případě asi to nejdůležitější. Obviněný se při výslechu na policii vyjádřil, že se někde dočetl, že 5G sítě jsou pro lidstvo zdraví škodlivé,“ uvedl Čáp.

Podle policie byl Bukovan v objektech vysílačů opakovaně. Do oplocených objektů se vloupával především ve večerních hodinách. Dopaden byl v pondělí 25. října krátce poté, co z provozu odstřihl vysílač na kopci Kolíbl nad Jihlavou. Podle policie měl u sebe mimo jiné pákové kleště, kterými kabely poškodil. Okresní soud v Jihlavě ho poté kvůli obavě z pokračování v trestné činnosti poslal do vazby. „Můj klient se přiznal pouze k jednomu případu. U ostatních tvrdí, že to neudělal,“ konstatoval Aleš Čáp.

Podle informací Deníku mají ale kriminalisté pádné důkazy o tom, že Bukovan stojí i za dalšími osmi útoky. Jde například o stejné provedení činu i kamerové záznamy, na nichž je zachycená osoba stejně oblečená jako obviněný.

Předběžná škoda na poničených vysílačích byla zatím vyčíslena na zhruba 800 tisíc korun. Není však vyloučeno, že její výše ještě poroste.

Jednatřicetiletý Matouš Bukovan se veřejně proti nové technologii 5G nikde nevymezoval. Nebylo prokázáno ani to, že by v době činu byl pod vlivem návykových látek. V minulosti ale drogy bral. Za prodej drog byl i odsouzen. Před soudem stál i kvůli opakovanému zákazu řízení či násilnou trestnou činnost. Naposledy byl soudně trestán letos na jaře. „Až do poloviny roku 2024 byl ve zkušební době podmíněného odsouzení. Kromě toho je vyšetřovaný v souvislosti s fyzickým napadením pětadvacetiletého muže, kterého v červnu na ulici v Jihlavě napadl pěstí. Napadený utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Útočník byl obviněn z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví,“ napsala ve zprávě policejní mluvčí Jana Kroutilová.