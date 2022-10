Okouzlující venkovanky. Brněnský Zetor představil nový kalendář, pokochejte se

/FOTO/ K venkovu, přirozenému pracovnímu prostředí traktorů Zetor se tematicky vrací nový kalendář této firmy. „Motivem letošního limitovaného kalendáře byla oslava žen pracujících na venkově. Protože i v dnešní době to není jednoduchá práce. Traktory a zemědělství obecně jsou nejčastěji spojovány s muži, ale jsou to právě ženy, které zastávají neméně důležitou a leckdy nepostradatelnou roli. Navíc, bez nich by byl venkov smutné a rozhodně méně hezké místo,“ přibližuje koncept limitovaného čtyřstránkového kalendáře marketingový manažer Zetor Tractors Dominik Moser.

Limitovaná edice nového kalendáře Zetoru pro rok 2023. | Foto: Zetor Tractors