Ačkoliv krajská Jihlava v pondělí otevřela nové parkoviště pro 56 aut u sídliště Horní Kosov, jednalo se spíše o raritu. „Lokalit, kde bychom mohli stavět parkoviště do šířky, když opomenu okrajové části města, už opravdu mnoho nemáme,“ přiznal náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).

Funkci krátkodobého záchytného parkoviště nedaleko centra města tak plní díky své kapacitě parkoviště v Cityparku. Je tam totiž parkování zdarma na tři hodiny ve všední dni a o víkendu ještě o dvě hodiny déle. „Je to de facto naše služba veřejnosti a děláme jí rádi,“ řekla mluvčí Jana Vránová. I když by na noc měla všechna auta odjet, ne vždy se to stane. Situace by se však začala řešit, až kdyby auto stálo na místě více než 24 hodin.

Městská policie přesto řeší nesprávné parkování často. „Jedná se o jeden z nejčastěji řešených přestupků, strážníci jich denně zaznamenají několik desítek,“ potvrdil zástupce ředitele městské policie Stanislav Maštera. „Argument, že řidič nemohl najít místo k parkování, nelze akceptovat,“ dodal. Pokud není v lokalitě místo, je zkrátka nutné přejet jinam. Nejhorší situace je dle strážníků v centru, na sídlišti Na Slunci a v ulicích Vrchlického, Seifertova nebo Chlumova.

Parkování nahoře a dole

Budoucností podle radnice bude stavět parkovací místa do výšky nebo naopak do hloubky. Nabízí se parkovací domy, které by mohly stát okraji města u obchodního domu Tesco, u plánovaného Centrálního dopravního terminálu nebo za obchodem Billa, jedná se ale o drahá řešení. „Nyní se poohlížíme také po parkovacích věžích na principu caruselu, zjednodušeně je tam jeden vjezd a výtah pro auta,“ prozradil náměstek.

Jedná se sice o drahé řešení, ale na druhou stranu se do takové věže vejde třeba deset aut a plochy v okolí, často zelené, mohou být zachovány. Radnice aktuálně přehodnocuje celou koncepci parkování ve městě a na podzim by chtěla mít výsledky. Kvůli dotacím je nutné míst do konce ledna zpracovaný projekt.

Problémy s parkováním řeší i Žďár nad Sázavou, kde je otázka parkování součástí programového prohlášení současné rady města a radnice hledá funkční řešení. Ani centrální parkoviště uprostřed města nepokryje vzrůstající potřeby parkovacích míst, další plochy pak už k dispozici nejsou.

Parkovací domy by tak kromě lokality centrálního parkoviště mohly v budoucnosti stát před sportovní halou na Bouchalkách nebo vedle Střední zdravotnické školy. „Pro případnou výstavbu parkovacích domů je však nejdříve nutné odborně posoudit širší dopravní kontext,“ podotkla Hana Vykoukalová z městského úřadu.

Kritický nedostatek parkovacích míst na brodském sídlišti Výšina by rovněž mělo vyřešit dvoupodlažní parkoviště. Místa však chybí také jinde, na dalších sídlištích i v centru. Volné plochy v bezprostřední vzdálenosti bytů ale radnice nemá, překážkou je i finanční stránka. „Řešením jsou vícepatrová parkoviště a zjednosměrnění ulic v centru a v jeho blízkosti. Na obou řešeních se soustavně pracuje,“ nastínil další vývoj tajemník radnice Václav Stejskal.

Historické centrum s úzkými uličkami a hustou zástavbou znamená nedostatek parkovacích míst i v Třebíči a podobná situace je u sídlišť. „Nechceme stavět parkoviště na úkor městské zeleně, ani se prozatím pouštět do výstavby mnohapatrových parkovacích domů, které jsou nákladné,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Město tak hledá cesty, jak lidem parkování usnadnit. Proto se rozšiřuje parkoviště v Revoluční ulici, společně s novým majitelem bývalé Delvity se jedná o další ploše v blízkosti té centrální na Karlově náměstí, velká plocha by měla vzniknout také u areálu Nemocnice Třebíč. „A samozřejmě stále hledáme další nové vhodné plochy,“ dodala mluvčí.

V Pelhřimově pak aktuálně dochází ke změně územního plánu. Díky tomu mohou pak vznikat nová parkovací místa a ve hře jsou i parkovací domy. „Město tuto problematiku řeší a snaží se o rozšíření parkovacích ploch primárně v úrovni poptávky obyvatel,“ ujistila Andrea Unterfrancová z městského úřadu.