Jihlava – Opakované pokusy o sebevraždu nakonec nepřežila jednačtyřicetiletá žena z Jihlavy. Naposledy si sáhla na život 2. května na Protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě.

Na stanici byla převezena z urgentního příjmu jihlavské nemocnice, kde jí ošetřili řezné rány na rukách. Protože byla silně opilá a ohrožovala svůj život, kolem půl čtvrté odpoledne ji policisté převezli z nemocnice rovnou na záchytku k vystřízlivění.

Přestože byla její cela střežena kamerovým systémem, nedokázali lékaři tragédii zabránit. Žena si kolem krku omotala prostěradlo, které uvázala za mříž okna. Když si toho lékaři všimli, okamžitě ji odvázali a zavolali záchrannou službu.

Těžce zraněná žena skončila v kómatu na oddělení ARO jihlavské nemocnice. „Pacientka desátý den hospitalizace zemřela," potvrdila informaci mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Žena zemřela v nemocnici 11. května. Podle informací Deníku to navíc nebylo poprvé, kdy musela být v nemocnici z různých důvodů ošetřena. Většinou šlo o povrchová zranění po sebepoškozování či napadení. V posledních třech měsících to bylo navíc opakovaně a nebylo výjimkou, že byla silně opilá. Osudný den, kdy se na záchytce pokusila o sebevraždu, měla v dechu 2, 25 promile.



Žena byla na záchytce celkem sedmkrát. Loni čtyřikrát a letos třikrát. Pokaždé to bylo kvůli silné opilosti a ohrožování vlastního zdraví. Údajně měla neshody s přítelem a několikrát se pokusila o demonstrativní sebevraždu.

Proč žena po opakovaných pobytech na záchytné stanici neskončila na psychiatrii, není známo. Není jasné ani to, zda se s psychickými problémy neléči- la ambulantně. Policie se k případu nechce vyjadřovat. „Okolnosti úmrtí prověřujeme. Více nelze k případu sdělit," konstatovala jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Mluvčí Služeb města Jihlavy, které záchytku provozují, odmítá jakékoli pochybení. „Je to shoda nešťastných náhod. Lékaři nemohou všechny pacienty sledovat nepřetržitě čtyřiadvacet hodin. Musejí se starat o další klienty. Minulý víkend jsme například měli jedenáct záchytů a pět z nich vyhrožovalo sebevraždou," vysvětlil Martin Málek. Podle něj je zbytečné dělat v reakci na tento případ i nějaká další opatření.

„Když se někdo bude chtít zabít, udělá to. Nikomu nemůžeme zabránit, aby například mlátil hlavou o zeď. Odmítáme i pacienty kurtovat, protože by tím mohlo dojít k dalším problémům, nehledě na to, že je to neetické," míní Málek.