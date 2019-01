Velká Bíteš - Modernizace dálnice D1 mezi Lhotkou a Velkou Bíteší nabírá zpoždění, které může činit až 230 dnů. O tuto dobu žádá stavební společnost OHL ŽS prodloužit dohodnutý harmonogram stavby, která měla být původně hotová už letos.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Plíhal Libor

„Důvodem je problém v podloží, jehož zpevnění mělo být dokončeno 22. července. Dosud ale není hotové a stavební firma by na tom měla pracovat do začátku dubna," řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

V délce zpoždění je započítaná i zimní stavební přestávka. Čistého času je stavební firma ve skluzu zhruba 100 pracovních dní, odhadlo Ředitelství silnic a dálnic.

Kvůli problémům s nestabilním podložím krajnic firma loni opakovaně přerušila stavební práce a požadovala více peněz na pokrytí víceprací. Toho nakonec dosáhla v říjnu, kdy jí ŘSD rozpočet navýšilo o deset milionů korun.

Jednání mezi ŘSD a stavební firmou o případném prodloužení termínu zatím řešení nepřinesla. „My je vyzýváme, aby splnili to, k čemu se zavázali. To znamená, aby dokončili stavbu do konce roku," uvedl Jan Kroupa, ředitel závodu Praha na ŘSD. Vyjádření společnosti OHL ŽS se včera nepodařilo získat.

Za den prodlení milionová pokuta

Firma má na dokončení prací a uvedení stavby do provozu podle smlouvy 62 týdnů a za každý den prodlení jí hrozí pokuta milion korun. Během loňska se jí na svém úseku podařilo dokončit provizorní přejezdy a demolici mostů přes dálnici.

„Do ukončení prací v listopadu ale nezvládla dokončit provizorní rozšíření komunikace a na rozdíl od ostatních úseků nejsou rovněž hotové práce ve středním dělícím pásu," uvedlo ŘSD.

Tendr na opravu devítikilometrového dálničního úseku vyhrála OHL ŽS s cenou 600 milionů korun, což bylo o více než 360 milionů lacinější, než kolik předpokládal projekt. Během letošní stavební sezony by měly stavební společnosti postupně v obou jízdních pásech položit nový povrch vozovky dálnice.

Kromě úseku mezi Lhotkou a Velkou Bíteší se D1 modernizuje na dalších třech úsecích mezi Šternovem a Psáři, Loktem a Hořicemi a mezi Větrným Jeníkovem a Jihlavou. Během letoška by k těmto úsekům měly přibýt další tři mezi Meřínem a Velkým Meziříčím, Hvězdonicemi a Ostředkem a Ostrovačicemi a Kývalkou.

Nejvytíženější tuzemská dálnice je zhruba deset let za svojí životností. Celá oprava mezi Mirošovicemi na 21. kilometru a Kývalkou na 182. kilometru by podle odhadů ministerstva mohla stát asi čtrnáct miliard korun, počítá se s využitím peněz z Evropské unie.