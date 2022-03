Radní teď řeší, co dál. Konečné slovo bude mít dubnové zastupitelstvo. „Já jsem rozhodně proti. Rád bych viděl v budově bývalé ekonomické školy vzdělávací centrum. Charita měla dost času, aby o budovu projevila zájem,“ prohlásil Jiří Kopic z výboru pro územní plán a rozvoj města. Naopak zastupitel Milan Plodík je pro, aby se škola prodala. „Charita chce do objektu přestěhovat kanceláře, které má dneska v několika budovách ve městě. Rozhodně tam nechce provozovat azylový dům,“ prohlásil Plodík.

Zastupitel Jan Schwarz je pro vzdělávací centrum. „Ale počkáme, jaké plány má ředitelka Charity,“ dodal. Schwarz by rovněž uvítal záruky. Například že Charita, pokud se jí nepodaří objekt zprovoznit, vrátí budovu městu. Státní zaměstnanec Petr Jirka z Havlíčkova Brodu řekl, že nezávidí radním, kteří mají o budově rozhodnout. „Já jsem pro vzdělání. Ale s ohledem na současnou situaci si myslím, že charita bude potřebná stále víc,“ poznamenal Jirka.

Pro místostarostu Zbyňka Stejskala to není lehká situace. „Už jsme začali dělat patřičnou studii a počítat náklady na vybudování vzdělávacího centra. Charita má najednou o budovu zájem,“ povzdechl si Stejskal.

Jak upřesnil, na jedné straně začala radnice s přípravou projektu, na kterém se zastupitelé shodli. Na straně druhé se objevila nabídka odkupu budovy opuštěné víc než deset let. „Našli jsme možnost jak získat dotace na rekonstrukci školy pro vzdělávací centrum, ale nemůžeme dlouho čekat. Nesmíme podat žádost pozdě. Charita má zájem budovu koupit a garantuje, že tam nebude azylový dům například pro bezdomovce. To bychom si nepřáli. Takže rozhodne dubnové zasedání zastupitelů,“ řekl Deníku místostarosta.

Pokud by se podařilo projekt vzdělávacího centra uskutečnit, stane se správcem Základní škola Štáflova. Ředitelka školy Veronika Prchalová by takové řešení uvítala. „Naše škola je přeplněná. Máme málo místa. Pokud by se podařilo získat peníze na opravu obchodní akademie, měla by v ní škola Štáflova odloučené pracoviště. To by mnohé vyřešilo," zdůraznila již dříve Prchalová. Podle jejího názoru se přímo nabízí, využít budovy opět jako školu.

Ovšem přestavba léta opuštěné stavby by pro město znamenala výdaje v desítkách milionů korun. A to i s dotací. „Další výdaje pro město by byl každoroční provoz,“ poznamenal Stejskal. Prodej obchodní akademie by město zbavil starostí. Výdaje za rekonstrukci půjdou za kupcem.

Podle ředitelky Oblastní charity Havlíčkův Brod Simony Tomanové by organizace budovu využila beze zbytků. „Jsme největší poskytovatel sociálních služeb v celém okrese. V Brodě máme několik budov pronajatých. Máme málo místa, potřebujeme kvalitní zázemí,“ řekla Deníku Tomanová. Charita chce do budovy nastěhovat všechny služby, které momentálně nabízí.

S výdaji na nákup budovy a následnou rekonstrukci Charita počítá, může dosáhnout na dotaci z evropských fondů. Jak zdůraznil místostarosta Stejskal, Charita poskytuje v Brodě cenné služby. „Bez Charity bychom těžko hledali někoho, kdo by pečoval v takové míře o staré a nemocné lidi. Necháme rozhodnout zastupitele,“ dodal Stejskal.

Město budovu obchodní akademie prodávalo několikrát, ale zájemce se nenašel. Později se objevily návrhy přestavět akademii na azylový dům nebo muzeum, ale ani jeden projekt nevyšel.

Obchodní akademie v Brodě



Historickou budovu obchodní akademie opustili studenti v roce 2010.



Od té doby je prázdná.



Asi před šesti lety chtěla radnice za prázdnou školu dostat alespoň odhadní cenu, osm a půl milionu korun. Nikdo ale neprojevil zájem.



Později cena klesla o jeden milion korun, ale ani to nepomohlo.



První vážný zájemce o budovu byla společnost Futurum Regnum. Ta chtěla v bývalé obchodní akademii otevřít školicí středisko, ale projekt nedostal dotaci.



Na státních dotacích skončil i návrh vybudovat v bývalé škole byty pro seniory. Nepodařil se ani záměr udělat z akademie muzeum.