Na Nový rok je nezvykle teplo, na krátký rukáv to ale rozhodně není. Teploměr ukazuje jedenáct stupňů nad nulou. Vše umocňuje studený vítr, který si hraje s drobnými vlnkami. Většina ze zhruba tří stovek zvědavců je proto ráda za teplý kabát či bundu, čepici, mnozí nepohrdnou ani rukavicemi. „Půjdu si koupit grog. Nechceš taky?“ říká starší muž své manželce a odchází do bufetu. Na tradiční Novoroční pekelné koupání, jak se sraz otužilců v Polné nazývá, je potřeba se posilnit.

Mezitím na pláži u rybníka Peklo starosta Polné Jindřich Skočdopole vítá přihlížející i účastníky. „Mám nahlášeno, že jich je jednatřicet. Takže rekord z minula překonán nebude, to jich bylo dvaatřicet,“ hlásí do mikrofonu.

To je ovšem výzva, kterou otužilci okamžitě přemění ve velké přemlouvání. „Tak se někdo přidejte, ať to aspoň dorovnáme!“ halekají na zachumlané diváky. Jejich prosby jsou nakonec vyslyšeny – během několika vteřin se u nich zjevuje mladá dáma, která se vzápětí hlásí starostovi coby dvaatřicátá dnešní účastnice.

Terezie Klímová není z Polné, ale z Přibyslavi. Na pekelné koupání se přijela podívat ze zvědavosti. „Já se otužuji, čili jsem tak trochu počítala, že se dnes vykoupu. Ale nechtěla jsem se tady nějak moc promenádovat. Nikdy jsem tady ještě nebyla, nevěděla jsem, jak to tu chodí, tak jsem si říkala, že se vykoupu až potom. Ale když jim chyběl jeden jediný člověk k dorovnání rekordu, rozhodla jsem se, že pomůžu,“ objasňuje usměvavá otužilkyně své nenadálé rozhodnutí.

Osm až šedesát

Nejmladšímu účastníkovi je osm let, nejstaršímu šestašedesát. Všichni společně za velkého nadšení a potlesku diváků vstupují po schůdkách do vody. Přihlíží tomu i dáma, kterou obklopuje houf dětí. „A všechny se přišly podívat na tatínka. Otužuje se asi dvakrát týdně. Tamhle plave,“ říká Eliška Vacková z Rybného ležícího mezi Polnou a Kamenicí.

Všech pět potomků svého tátu se zájmem sleduje. Se svými kolegy si zaplave malé kolečko a pak si postupně předávají karton s velkým nápisem PF 2022. Někteří v rukou také třímají velké kusy ledu. Většina diváků se drží na pevném břehu, výjimkou je pes, který stojí po kolena ve vodě. Výraz jeho mordy nasvědčuje tomu, že by se k těm podivným pánům tvorstva rád přidal, ale jeho panička je proti. Pevně ho drží na vodítku a zjevně nemá v úmyslu svého čtyřnohého miláčka nechat otužovat.

Zatímco trojice dětí, které se dnes do Pekla také ponořily, se ve vodě jen namočí a rychle zase vylézá ven, dospělí v ní zůstávají několik minut. Koupel si očividně užívají. „Voda dneska měla tři stupně, zato byl teplý vzduch. Ideální je, když je deset pod nulou, svítí sluníčko a nefouká vítr. Ale i tak to dnes šlo. Když ale mrzne, je to zajímavější pro lidi,“ vysvětluje po návratu na břeh Jan Halík z nedaleké Zábrany, který zatím nevynechal ani jeden ze šesti ročníků pekelného koupání.

Tradiční polenská akce končí, otužilci se na břehu zahřívají teplým čajem. Všichni jsou rozesmátí, vypadají spokojeně. Stejně jako diváci, kteří se pomalu rozcházejí. Letošní Novoroční pekelné koupání se nad očekávání vyvedlo. Loni milovníci ledové vody do Pekla vstoupit nemohli kvůli covidu, letos se ale zase vše vrátilo do starých kolejí – a dokonce se dorovnal i účastnický rekord. Jediný, kdo vypadá rozmrzele, je onen pes, který tak toužil vrhnout se mezi ty podivné dvounohé tvory. Snad smutek v jeho hlubokých očích jeho paničce napoví, že by ho měla také otužovat. Kdo ví, třeba se zúčastní příštího ročníku Novoročního pekelného koupání.