Jak významným milníkem byl pro Jihlavu 1. duben 1982, kdy byla vyhlášená městská památková rezervace? Můj názor je, že byl významný, ale pozdní. Nezabránil destrukci městské památkové rezervace, která byla před tímto datem a také po něm. Jihlava byla už v šedesátých letech zařazená mezi nejvýznamnější památkové rezervace a uvažovalo se, že by se městská památková rezervace prohlásila v té době. Došlo ale na jiná města a Jihlavu odsunuli až do osmdesátých let. To byla chyba.

Čtyřicet let. Městská památková rezervace v Jihlavě slaví kulatiny

Kvůli víceméně zbytečnému otálení teď nemá Jihlava na náměstí špalíček, ale Prior?

Myslím si, že ano, Prior nemusel vzniknout. Nejdříve ale byly snahy špalíček částečně zachovat, což se nepovedlo. Na druhou stranu už v šedesátých letech byly tlaky na zbourání špalíčku. A historicky byla snaha krecl nějakým způsobem zbourat už za Rakouska-Uherska. Po druhé světové válce tam dokonce chtěl nový starosta postavit moderní budovu ve tvaru H. To by byla ještě větší rána. (úsměv)

Je to škoda, například v Chebu se špalíček zachovat podařilo dodnes.

Cheb je přirovnávaný k Jihlavě nejen špalíčkem, ale také svažitým náměstím. Je to také bývalé německé město, tam se ale zachovalo z historického centra více. Je to tím, že doprava je řešená vně města, které je menší než Jihlava. A co je zajímavé, akademie věd dělala v Chebu práci o krovech a zjistili, že jim tam chybí renesanční krovy. Takové v Jihlavě máme a krásné. Je to na Matky Boží 3, 5 a 7, jde přes tři domy. Je tedy snaha zapojit ho do chebského dotačního grantu.

Když se vrátíme do Jihlavy, povedlo se na druhou stranu jen díky památkové rezervaci nějaké historické skvosty zachránit?

Určitě. Ochrana městské památkové rezervace má své zákonitosti a kdyby nebyla, spousta památek by už teď neexistovala, nebo by byla pokažená. Máme hodně domů, které jsou uvnitř nádherné. Domy sloužící k trvalému bydlení vznikly většinou v renesanci a jsou koncipované jako paláce. Bohužel Jihlava byla daleko významnější v historii, než je teď, to si musíme přiznat. A renesanční měšťan měl úplně jiné potřeby a možnosti, než mají lidé, co tam v současnosti bydlí.

Sociální byty v centru ale nepřipomínají paláce, kdy se ty budovy uvnitř proměnily?

Bylo to v devatenáctém století, to se začaly domy rozdělovat na byty, stěhovali se tam lidé z vesnic. Ty domy se pokazily a my pokračujeme v tomto trendu. Potřebujeme tyto domy odkrýt a využít trochu jiným způsobem.

Jak to ale vyřešit, když tam bydlí lidé?

Ideální by bylo, kdyby město neztratilo v devadesátých letech městské byty v okolí Jihlavy a mohlo trvalé bydlení přemístit do nich. Domy v centru by pak byly exkluzivní pro ubytování turistů nebo vzácných hostů. A nebo bychom je mohli nabídnout lidem, kteří oceňují výjimečnost těchto domů a dokáží to využít. Jsou tam neskutečné architektonické prvky, které by ocenili trochu jiní obyvatelé, než jsou tam dnes.

Preferoval byste tedy návrat renesančních paláců, nebo zachovat byty, které už také mají historickou hodnotu?

My máme domy zmapované a každý se hodí k něčemu jinému. A některé se už k ničemu jinému než bydlení nehodí. Ale u domů, kde jsou obrovské nevytopitelné místnosti a bydlí tam jedna rodina, tam je otazník, jestli to nezměnit, nevyužít jinak.

Současné vedení budovy v městské památkové rezervaci opravuje ve velkém – o kolik je taková akce složitější oproti domům mimo rezervaci?

Byt v historickém domě je přibližně tak finančně náročný jako tři až čtyři nové byty v domech v okolí. Je to opravdu náročné. A když z toho pak uděláme sociální byty, je to špatně. My vynaložíme třikrát, čtyřikrát více financí, než bychom vynaložili někde mimo centrum a potom ten byt slouží jen k přežívání. Nic nemám proti lidem, kteří tam bydlí, to je chyba nás jako města, ne jejich. Sociální byty měly být rozmístěné v novějších domech v okolí a tyto historické památky se měly využít k jiným účelům.

To znamená, že by náměstí mělo být plné galerií a divadel?

Ano, je velice dobré, když se historické domy, nebo ty paláce, využívají pro kulturní účely. Mohou tam být i instituce. Ideální by bylo apelovat na poslance, aby došlo k decentralizaci a do města jako Jihlava se dostaly pobočky ministerstev, soudů nebo institucí, které jsou jen v Praze nebo v Brně. Je potřeba sem stáhnout instituce, které reprezentují evropské státy, třeba Goethův institut z Německa nebo Francouzskou alianci.

Ve výnosu z roku 1928 je přes dvě stě nemovitých kulturních památek, které jsou v památkové rezervaci – podařilo se všechny zachovat do dnešních dní?

V roce 2018 bylo v Jihlavě 214 památkově chráněných objektů. Ale nemusí to být ty stejné budovy, kulturní památky stále přibývají, poslední byla kaple svatého Jana Boromejského ve dvoře u Křížové ulice. Další byl dům v ulici Matky Boží, ten je mimořádný. Je to pravděpodobně dřívější kaple – ve spížce je gotické okno, nad domem je pak krov a na fasádě nádherná, pozdně gotická freska s postavou muže. Ten dům byl dříve asi nižší a freska byla venkovní.

Můžeme se v krátkosti podívat do vzdálenější historie města? Díky nálezu stříbra měla Jihlava dříve daleko větší význam než dnes…

Město Jihlava je ceněné i proto, že vzniklo najednou na zelené louce v raném stádiu vzniku středověkých měst. Založil jej Přemyslovec Václav I. Založil dále jen Cheb, Staré město Pražské, Brno a mám pocit, že Stříbro, možná ještě Olomouc. Vznikly tu tři mimořádně velké gotické kostely. Díky bohatství ze stříbrných rud si to Jihlava mohla dovolit. Ty žíly šly až na povrch a právě tam byly vydatné, Jihlava byla pokladnice Václava I. a jeho syna Přemysla Otakara II.

Kdy tedy byla Jihlava na vrcholu?

Bylo to třinácté a čtrnácté století. Ještě v první čtvrtině patnáctého století byla Jihlava v českém království na mocenském vrcholu, byla v husitských válkách nejméně zasažené město. Proto se tu také konala kompaktáta. To byla nejvýznamnější historická událost, co se tu udála. A město muselo být na delegace z celé Evropy, které tu několik měsíců jednaly o konci války a narovnání mezi husity a církví, připravené. Z té doby je i báseň, která přirovnává Jihlavu k Jeruzalému. Jihlavané byli na své město hrdí.

Pak ale následoval ústup ze slávy…

Město bylo tehdy v mnoha oblastech na vrcholu a my jsme to do současnosti nepřekonali, naopak jsme tomu ublížili. Myslím, že kdyby nebylo Prioru, zůstal krecl, nebyl vybouraný prostor za Snahou, kdyby nebyla Hradební proražená městem, tak jsme úplně jasně městem Unesco. V Kraji Vysočina máme tři městské památkové rezervace, je to Pelhřimov, Telč a Jihlava. První dvě jsou šlechtická sídla, kdežto Jihlava je jediná městská památková rezervace historicky královského města. Ostuda je, že střed Vysočiny je náměstí a tam je ten Prior. To byla asi touha tehdejšího režimu udělat protiváhu Jakubu a Ignáci (kostely na náměstí, pozn. aut.) nějakou novostavbou, která je přerazí a zobrazí ten nový socialistický život ve městě.

Prior na náměstí je dle názoru mnoha Jihlavanů ostudou Vysočiny.Zdroj: Deník/Martin SingrČím to je, že lidem tak moc vadí Prior a nedaleký Citypark mají v podstatě rádi?

Ten je mimo Městskou památkovou rezervaci. Také to není nejlepší z toho hlediska, že Citypark vylidnil obchody na náměstí. Mělo tam dojít k symbióze, ale urbanisticky to byl neuvážený krok.

Vraťme se k jihlavské městské památkové rezervaci. Ta se dostala i na zlatou minci České národní banky, a to jako druhá. Odpovídá to jejímu významu z celorepublikového hlediska?

(přemýšlí) První byl Cheb, druhá Jihlava a já si myslím, že to není podle významu. Myslím si, že Jihlava určitě patří mezi deset nejvýznamnějších městských památkových rezervací, ale že by byla druhá, to si nemyslím. (úsměv) Ale byli jsme historicky ve třináctém, čtrnáctém a na začátku patnáctého století jedním z nejvýznamnějších měst českého království, to bezpochyby.

Lépe než významnost se porovnává rozloha. Jak velká je městská památková rezervace v Jihlavě a jsou ty v jiných městech větší nebo menší?

Jihlavská památková rezervace má plochu čtyřicet hektarů a počtem památek patří k nejrozsáhlejším urbanistickým souborům v České republice. (Otevírá sešit, kde jsou všechny městské památkové rezervace v Česku.) Když se podíváme na rozsahy, tak větší oproti Jihlavě, když nepočítáme Prahu, je snad jen Olomouc, potom je Znojmo, to je s námi srovnatelné. Jihlava by měla být třetí. Když se podíváte na Jičín a Jihlavu, je to opravdu nesrovnatelné.

Dokáží Jihlavané vůbec docenit, jak cenné je historické jádro města?

Já myslím, že ano. V poslední době si lidé na facebooku přeposílají staré fotografie, jsou do toho zamilovaní a to podhoubí těch opravdových patriotů tady je. Horší je to s investory, kteří se třeba dostanou k památkám. Někteří jsou sice velice osvícení, chtějí památky zvelebovat a jsou hrdí, že jsou v historickém, krásném domě. Ale jsou i takoví, kteří se k tomu neumí chovat a poškozují to. Ale to je asi v každém městě.

Jak si představujete Jihlavu za takových dvacet, třicet let? Bude městská památková rezervace pořád vypadat jako dnes?

Věřím, že ne, dokončujeme regulační plán městské památkové rezervace. Mám leteckou fotku z roku 1948 a je tam vidět, že město je nedotčené – není tam Hradební, Prior, nejsou vybourané celé bloky domů. Na fotce z devadesátých let už jsou vidět zásahy – vybouraný blok za Snahou, okolo Bezručky, okolo Havlíčkové, tam to vypadalo úplně jinak, máme tu sídliště. Parkoviště v Křížové, tam stály domy. Vzniklo divadlo, což je ale počin, který není záporný.

Takže chcete zpět vzhled města jako byl téměř před sto lety?

Musíme udělat zadání regulačního plánu městské památkové rezervace tak, abychom ty plochy zařadili do regulačního plánu jako územní studie a pak to řešili. Ve vybouraných částech města se vrátíme k historickému městu, ale v nových stavbách. Využijeme těch ran do organismu k oživení a doplnění o moderní architekturu, která se bude hodit do toho starého centra a oživí ho.

Takže za těch dvacet, třicet let bude Jihlava pulsující metropole, nebo klidné město, které klade důraz na svou historii?

Já si myslím, že pulsující město z Jihlavy neuděláme, není stotisícová. Je to spíše provinční město, ale mohli bychom využít těch ran a udělat adekvátní, živé a poklidné centrum pro padesát, nebo až sedmdesát tisíc obyvatel. Nikdy z tak velkého středověkého města neuděláme pulsující centrum. Na to bychom potřebovali sto, dvě stě tisíc obyvatel v okolí.

Není v tomto směru větší překážkou než počet obyvatel právě památková rezervace?

Podle mého to není v rozporu. Památková péče v současnosti nechce dělat z měst skanzeny, ale chce památky oživit. Nemůžeme z toho dělat fotbalové stadiony, ale třeba v otázce střešní krajiny bychom mohli zapracovat na tom, aby byla zajímavější. Nějakým způsobem by se to doplnilo a kde je střecha bez historické hodnoty, upravila by se a doplnila ty významné.

Náměstek primátorky Martin LaštovičkaZdroj: Deník/Martin SingrKdo je Martin Laštovička

- narodil se 9. června 1965

- je ženatý a má pět dětí

- původní profesí architekt, nyní náměstek primátorky města Jihlavy za KDU-ČSL

- má rád grafiku, historii a Francii

- v Jihlavě má nejradši Kostel Matky Boží a lesopark Heulos, v zahraničí Soulac sur Mer u Bordeaux