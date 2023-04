Do příštího vydání České knihy rekordů zapíše pelhřimovská agentura v kategorii Nejvíc aut prodaných jedním člověkem jméno Milan Klik. Jednašedesátiletý prodejce z pražského autosalonu překonal pětačtyřicet let starý světový rekord amerického prodejce. Auta prodával muž z Prahy mimo jiné i slavným osobnostem.

Mezi 4. červencem 2003 a 10. dubnem 2023 prodal Milan Klik 13 019 automobilů. Foto: poskytla Agentura Dobrý den

Světový rekord získal americký prodejce v roce 1978, když v období let 1963 a 1978 prodal 13 001 vozů. “Nyní tento pětačtyřicet let starý počin překonal jednašedesátiletý Milan Klik, který mezi 4. červencem 2003 a 10. dubnem 2023 prodal na pražské pobočce v Dolních Chabrech nevídaných počet, a to13 019 automobilů. Číslo ověřili a zaregistrovali komisaři z pelhřimovského muzea rekordů a prodejce z Prahy bude zapsán do příštího vydání České knihy rekordů v kategorii Nejvíc aut prodaných jedním člověkem,“ uvedl Miroslav Marek, ředitel pelhřimovské Agentury Dobrý den, která se o vydání České knihy rekordů stará.

Nový rekordman je podle jeho zaměstnavatele skvělým obchodníkem, který prodá při třináctihodinové směně i šest aut. Úspěšný je Milan Klik i proto, že se němu vrací stejní zákazníci. “Jeden z nich si u prodejce koupil během několika let přes šedesát aut,“ dodal Miroslav Marek.

Čísla pomáhají prodejci z Prahy zvedat mimo jiné i známé osobnosti. „Mezi první auta, která za svou více než dvacetiletou kariéru Milan Klik prodal, patří například Peugeot 206, který si koupil hudební skladatel a někdejší prezidentský kandidát Vladimír Franz. Prodával i Mercedes-Benz třídy S, kterým v době natáčení filmu Hartova válka jezdil americký herec Bruce Willis,“ doplnil šéf Agentury Dobrý den. Mezi zákazníky pražského prodejce patří i další známé osobnosti – Lucie Borhyová, Dagmar Havlová a Václav Havel nebo Zlata Adamovská či Petr Štěpánek.

Milan Klik se podělil i o veselou historku, o které podle jeho slov nemá při své práci nouzi. „Kdysi jsme měli akci auto za polovinu. Pár si na kole štěstí vytočil nejvyšší možnou slevu padesát procent. Vůz za 120 tisíc tak mohli mít jen za šedesát. Podmínkou ale bylo, že se musí vyfotit pro veřejnou prezentaci. Paní ale byla mužova milenka, takže se jim do společné fotky nechtělo. Nakonec auto koupili za plnou cenu,“ dodal s úsměvem čerstvý rekordman.