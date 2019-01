Jihlava – Celkem 13 359 hodin strávil dva as edmdesátiletý pilot Zdeněk Duffek za svůj život ve vzduchu.

I proto se dnes stal na letišti v Jihlavě – Henčově českým rekordmanem, a to v počtu vzletů na nejrůznějších typech letadel.

Od roku 1960 do 29. června letošního roku absolvoval na různých typech motorových, bezmotorových a ultralehkých letadel celkem 115 877 vzletů. Jeho výkon byl zapsán do České knihy rekordů. Ocenění si v pondělí Zdeněk Duffek převzal na letišti v Jihlavě – Henčově, kam si pro něj přiletěl ze Staňkova na Plzeňsku. „Duffkův první pilotní deník se stane novým exponátem pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit," uvedl Josef Vaněk z agentury Dobrý den, která spravuje české rekordy. „Let byl vynikající, tuhle trasu jsem prolétával nesčíslněkrát při letech ze Staňkova do Bratislavy. Tohle je přesně v ose, takže jsem letěl víceméně zpaměti," řekl Duffek krátce po přistání. Na cestě minul Zelenou Horu u Nepomuku a zámek v Blatné, od Písku přes Tábor a Pelhřimov ho vedla silnice. „Je to navigačně velmi jednoduché," poznamenal pilot.

S létáním začal nynější letecký rekordman v patnácti letech.„Byl jsem nejdřív modelář, pak plachtař a poté jsem přešel na motorové létání.

Létal jsem pětatřicet let s práškovacím letadlem, proto mám tolik startů," řekl Duffek. Až na okamžik, kdy se mu ve vzduchu roztrhl motor a musel s letadlem doplachtit a nouzově přistát, se prý za celou svou leteckou kariéru nedostal do větších potíží. I v důchodu působí jako letecký instruktor. „To byl jen takový malérek, jinak se mi nic vážného nestalo, musíte zkrátka jen rychle přistát," zasmál se pilot.

Zápis do České knihy rekordů věnovali Duffkovi jako dárek k dvaasedmdesátým narozeninám, které oslavil minulý týden, jeho kolegové ze staňkovského aeroklubu. „Kdykoli mu zavolám, že je potřeba například vytáhnout větroň, přijede a letí. V jeho letech je to neuvěřitelná vitalita, přejeme mu, aby létal ještě aspoň dvacet let," řekl vedoucí letového provozu letiště ve Staňkově Dušan Špirk. Česká kniha rekordů má v současné době 256 stran, Vznikla proto, že Česká republika je zemí činorodých lidí, která dala světu řadu pozoruhodných osobností, vynálezců, lékařů, špičkových sportovců, ale i architektonických skvostů, světově uznávaných děl i docela obyčejných hrdinů.