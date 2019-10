Kandidátka na hejtmanku je čtyřiatřicetiletá projektová manažerka, která loni kandidovala do telčského zastupitelstva za koaliční uskupení Společně pro Telč – Piráti a Zelení z druhého místa. Příští rok na podzim by měla vést čistě pirátskou kandidátku.

Podporu získala Hajnová již v prvním kole primární volby. „Nesmírně si té důvěry vážím, je pro mě velkou motivací a závazkem zároveň. Věřím, že do krajských voleb postavíme kvalitní a silný tým, který bude mít voličům co nabídnout. Osobně odvedu maximum pro to, abychom získali alespoň 6 křesel v krajském zastupitelstvu,“ řekla politička.

K poslednímu říjnu zároveň stávající krajské předsednictvo Pirátů rezignuje a nebude tak čekat na uplynutí mandátu v dubnu 2020. Důvodem je prý odpovědnost a kontinuita rozhodnutí v souvislosti s volebním rokem 2020. Novou krajskou předsedkyní se tak stala Blanka Lednická z Olešné u Havlíčkova Brodu. Ta uvedla, že další čelní kandidáti by měli být postupně známí do konce roku, stejně jako programové priority.