/VIDEO/ V sobotu klesla hladina vody víc, než je běžně zvykem. Kapitán Milan Jahoda s tím však počítal. „Kvůli tomu jsme tady dneska tři. Celý týden velmi foukalo. Kvůli tomu jsme nemohli snížit mola. Dneska to konečně šlo, jenže pro změnu hodně klesla voda. Čím míň je vody, tím je to horší. Tentokrát chybělo ke třem metrům, což je hodně. To nebývá každý den,“ přibližuje kapitán.

Nečekaně napínavou plavbu zažili cestující v sobotu na Dalešické přehradě u Kramolína na Třebíčsku. Kvůli dešti ráno první loď nevyjela. O hodinu později se však vyjasnilo a desítky lidí vyrazily se podívat na nádherné přírodní scenérie. Kvůli vodní elektrárně Dukovany však klesla hladina natolik, že přistání k molu a nástup na něj byly dobrodružnější.

Na plavbu po přehradě jen tak nezapomene Jan František z Velkého Meziříčí na Žďársku. Pomáhal totiž lodi přistát k molu. „Na přehradě se plavím podruhé v životě. Prve jsem ale jel jinou trasu, takže je to pro mě vlastně nové. Jsme tu hlavně kvůli dětem, aby měly pěkné zážitky. To se podařilo. Každopádně to samé platí i o nás, taky budeme mít na co vzpomínat. Nejen kvůli nevšednímu zážitku. Je to tady nádherné. Ty dvě hodiny je pořád na co se dívat,“ pochvaluje si cestující.

Přesto uvnitř lodi nebyly vnější vlivy vůbec cítit. „Není to nic, co by mělo plavbu omezit. Jen musíme být obezřetnější. A cestujícím se naopak vyskytnou výhledy, které by jinak vůbec nezažili. Uvidí totiž výjimečně i to, co je běžně zatopené,“ vypráví Jahoda. Kromě skalisek a pláží odhalila přehrada také základy zatopené chaty.

S cestou jsou spokojení také Vítek Nehasil a Lea Vepřková. Ti si přijeli Vysočinu prohlédnout z Prahy. Doprovod jim dělali čtyřnozí chlupáči. „Výlety si plánujeme tak, aby s námi mohli pejsci jezdit. Z plavby po vodě nejsou vůbec nervózní, naopak je to baví a jsou nadšení. A my vlastně taky. Navíc máme příležitost koukat i po tom, co je jinak skryté. Je to tady fajn," shodují se jednohlasně.

Aby plavba byla bezproblémová, dohlíží také kapitánka Jitka Matyášovská. Ta má kapitánskou hodnost necelý měsíc. „Každá plavba je pro mě tedy nová. A takové podmínky jsem ještě nezažila. Proto jsem ráda, že nejsem na všechno sama a mám tu kolegy, kteří mi pomohou. Člověk musí kontrolovat několik věcí jako vítr a jeho směr, vlny i naklonění lodi, když všichni přijdou na jeden bok, aby se podívali, jak loď přistává,“ vypráví.

Rozhovor s jedinou kapitánkou Jitkou Matyášovskou Deník přinese v neděli. Dočtete se v něm, jak je řízení lodi náročné, jaká byla cesta ke kapitánské hodnosti a čím se od sebe jednotlivé plavby liší.