Vysočina – Existuje síť odběrných míst. A například v Jihlavě vezmou nepotřebné pneu na skládce v Henčově, účtují si poplatek.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Korelus

Pan Miroslav bydlí v paneláku na třebíčském sídlišti Hájek. Koncem května se rozhodl, že přestane ve sklepě skladovat dvě staré a přebytečné pneumatiky. Začal řešit, co s nimi. „Zavezl jsem je do sběrného dvora v Borovině a tam mi rovnou řekli, že mi je nevezmou nejen u nich, ale v žádném sběrném dvoře ve městě. Nakonec jsem je nechal u známého v autoservisu. Ale docela by mě zajímalo, jak to tedy je. Myslím, že začnou vznikat černé skládky. Dřív přece sběrné dvory staré pneu braly,“ upozornil.