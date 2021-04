Počasí na Brodsku: zima se opět chopila vlády, sněžit bude i v dalších dnech

Zatímco nedělní počasí prodchnuté slunečními paprsky lákalo na Žďársku i na celé Vysočině na výlety, v pondělí se začalo citelně ochlazovat a v úterý ráno se už lidé probouzeli do bílé zimy. „V Novém Městě na Moravě napadlo okolo čtyř centimetrů. 7. dubna to bylo o něco více, to napadlo sedm centimetrů,“ uvedl novoměstský hydrometeorolog Oldřich Pojezný.

Sněžení na Vysočině. | Video: Deník/Jana Kudrhaltová

Ve vyšších polohách napadalo sněhu ještě o něco více. Ti, kdo vyráželi ráno do práce autem, si nejprve museli sníh odhrnout z vjezdu. Nehoda dodávky a dvou nákladních aut na D1 u Velkého Meziříčí: jeden zraněný Přečíst článek › Sněhová nadílka zřejmě ještě nějaký den vydrží. I na středu hlásí meteorologové nízké teploty a občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. A ve čtvrtek na většině území Vysočiny déšť se sněhem nebo sněžení.