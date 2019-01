Pelhřimovsko – Deštivé počasí, které způsobilo záplavy v některých částech naší republiky a přidělalo tak lidem postiženým velkou vodou vrásky na čele, na Vysočině naopak potěšilo houbaře.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Dostatek vláhy posledních dní totiž přeje růstu hřibovitých hub, růžovkám či holubinkám. Není proto divu, že řada lidí vyrazila s košíkem do lesů Pelhřimovska. Jednou z nich byla i rodina Farkova z Pelhřimova. Ti svůj první letošní houbařský úlovek našli už minulý týden.

„Cestou lesem na chalupu jsme sebrali osm křemenáčů, jejichž výška byla od 15 do 30 centimetrů, navíc se nám podařilo najít i pár masáků. Měl jsem velkou radost," pochlubil se s úlovkem jejich sedmiletý vnouček Martínek a dodal, že maminka pak celé rodině připravila letošní první houbové řízky a pak si celá rodina pochutnala na houbách na kmíně.

Díky vytrvalému dešti posledních dní spolu se stále se zvyšujícími teplotami vykukují z trávy pod břízami na kraji lesů kromě hřibovitých hub i první křemenáče a kozáci.

„Letos začaly růst houby, díky vydatnému dešti a vhodným klimatickým podmínkám, dříve než v jiných letech. V lesích mohou lidé nacházet hřiby, kozáky, holubinky nebo růžovky. Platí, že pestrost druhů je největší ve smíšeném lese," potvrdil pelhřimovský mykolog Jakub Šiška, který do lesa vyrazil naposledy minulý týden.

„Našel jsem pár holubinek, růžovek a menší hřiby dubové. Takže jsem si hned pochutnal na první houbové omáčce," pochvaloval si mykolog s tím, že do lesa v nejbližších dnech opět vyrazí.

Není jedovatá, ale pokrm zkazí

Velká šance je, že se v košících zapálených houbařů objeví pečárky neboli žampiony, nebo špičky obecné.

Pozor si však dejte na pečárku zápašnou. Ta sice není jedovatá, ale může po ní být špatně a zaručeně zkazí připravený pokrm. „Lidé by při sběru měli dát na rady odborníků a především sbírat pouze ty houby, které znají. Rozhodně neexperimentovat, protože se to nevyplácí," zdůraznil Jakub Šiška a dodal, že na cestu do lesa je důležité se řádně vybavit.

Pozor na klíšťata

Košík je totiž lepší než igelitová taška, v níž se houby rychle zapaří. Důležitá je rovněž dobrá obuv a k zahození není ani repelent proti komárům či klíšťatům.

„Houbaři by se měli v lese chovat slušně, nekřičet a nic tam nevyhazovat," komentoval pelhřimovský mykolog.

Letošní houbařská sezona vypadá zatím podle prvních prognóz tedy velice slibně. Na rozdíl od té loňské či předloňské. „Houby prakticky nerostly. Pouze na začátku července a pak už skoro žádné nebyly. A předloni to bylo prakticky to samé," uzavřel Jakub Šiška.