Při stavbě obchvatu vznikla i nová křižovatka. „Naopak na trase zmizela díky předchozí rekultivaci nelegální skládka, která byla na stávající silnici I/37 ve směru na Velkou Bíteš. Práce se pohnuly i na začátku trasy obchvatu, ve směru od Žďáru nad Sázavou. „Zde je stavebně dokončený most, který umožní obyvatelům obce bezpečný přístup k nádraží. Zbývá dokončit komunikaci z centra obce směrem k nádraží a práce v okolí mostu,“ sdělil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Nejvíce pokročily práce na prvním úseku trasy. „Vše se zde připravuje k pokládce podkladní a ložné asfaltové vrstvy. Viditelná je již i protihluková stěna, která má dvě částí v celkové délce 470 metrů. Zmíněný úsek by měl být uveden do provozu v režimu předčasného užívání jako první a to v horizontu dvou měsíců,“ informoval Martin Buček.

Po zprovoznění na tento úsek přejde doprava v návaznosti na další postup prací na opačném konci obchvatu, ve směru na Velkou Bíteš. „V této části silnice musí řidiči počítat s dopravními komplikacemi, protože bude částečně uzavřeno přibližně 460 metrů. V úseku se pojede pouze jedním jízdním pruhem a dopravu budou řídit semafory. S uvedením do provozu obchvatu v celé jeho délce počítáme na podzim tohoto roku a zatím se nám daří držet termín,“ dodal Buček.