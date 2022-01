Do očkovacího centra v Hruškových Dvorech, které je největší na Vysočině, chodilo denně až tisíc lidí. Uhlídat ty, kteří se snažili o podvod, nebylo pro zdravotníky snadné. Několik lidí se snažilo systém zmást. V centru to funguje tak, že zájemci o očkování musí nejprve vyplnit požadované informace a zaregistrovat se. Následně dostanou potvrzení o očkování, teprve poté odchází na injekci. „Do kóje, kde se očkuje, už ale někteří nedošli. Co víme, tak se například vymlouvali, že potřebují na záchod. Dokonce se tam i převlékali a pak z centra odešli,“ popsala Deníku Zachrlová.

V listopadu zbylo zdravotníkům po jedné směně o osm dávek vakcín více, než vydali certifikátů.

„Dohledat konkrétní klienty se nepodařilo. Po této zkušenosti jsme posílili směny, aby lidé po zápisu neodcházeli,“ vysvětlila Zachrlová.

Podvody při testech

Kromě podvodů s vakcinací, měli zdravotníci také podezření, že lidé chodí na stěr s cizím průkazem pojišťovny tak, aby certifikát o prodělání nemoci dostal člověk, který na stěru nebyl.

„Šel za něj člověk, který už covid – 19 prodělal. To ale nemáme potvrzené, pouze to víme z doslechu,“ dodala mluvčí nemocnice.

V jednom případě dokonce jeden z klientů nabízel úplatek za to, že ve skutečnosti injekci nedostane. „Ano, stalo se to v očkovacím centru a dotyčný měl sestřičce nabízet tisíc korun,“ potvrdila Zachrlová.

Zdravotníci na to museli reagovat úpravou pravidel. Například na toaletu už se tak lidé před injekcí nedostanou. Podle mluvčí nemocnice to musí vydržet, protože aplikace dávky zabere jen několik vteřin. „Od té doby jsme žádné podobné případy nezaznamenali,“ konstatovala Zachrlová.

Zvažují tretsní oznámení

Vedení nemocnice zvažovalo podat na podvodníky trestní oznámení. „Zatím jsme to neudělali. Řešili jsme s policisty, jak to kvalifikovat. V úvahu by mohl připadat i přečin padělání listiny, uvidíme,“ uvedla Zachrlová. Ta nevylučuje ani to, že nakonec trestní oznámení nepodají.

„Bylo to jen v těchto případech, pak už se to neopakovalo, navíc šlo o starší lidi, což nás překvapilo, čekali bychom to spíš od mladších ročníků,“ podotkla Zachrlová.

Slova mluvčí jihlavské nemocnice Zachrlové potvrdila policejní mluvčí Dana Čírtková. „Na Vysočině žádný případ, který by se týkal podvodů s očkováním, neřešíme,“ konstatovala bez dalších podrobností Čírtková.

Ostatní nemocnice na Vysočině podobné problémy jako v Jihlavě neřešily. O vakcíny proti covidu – 19 je stále velký zájem. „Nemocnice Pelhřimov do této doby nezaznamenala žádný případ, kdy by se lidé snažili získat certifikát o očkování, aniž by vakcínu skutečně dostali. Aktuálně v očkovacím centru denně aplikujeme více než 500 dávek vakcín proti onemocnění covid-19. Od zahájení očkování jsme do 7. ledna podali téměř 85 tisíc dávek vakcín. Zájem je především o posilující dávky,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pelhřimov Alexandra Knapová.