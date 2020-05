Podobná situace se opakovala jen o pár dní později na dálničním přivaděči u Jihlavy. I když se kamion opět převrátil a klády skončily na silnici, jediným zraněným byl v tomto případě řidič a to lehce.

Na tyto případy policie musí reagovat, stejně jako na stížnosti řidičů osobních vozů. Proto se nyní stážci zákona více zaměřují na řidiče převážející dřevní kulatinu. Namátkově kontrolují hmotnost, délku, výšku, všímají si také technického stavu kamionu, sledují převážený náklad i řidiče. Dva ze tří kontrolovaných kamionů ve čtvrtek dopoledne přitom ve Stříteži u Jihlavy kontrolou neprošly, jejich náklad byl moc vysoký.

„Maximální výška je čtyři metry plus dvě procenta tolerance. To je čtyři sta osm centimetrů, tady je v nejvyšším bodě čtyři sta patnáct,“ řekl Jan Peterhans z Centra služeb pro silniční dopravu a ukázal na zkalibrované měřidlo. Řidič má problém. „Je zodpovědný za to, co veze. Je to jako když řidič osobního vozu vezme do pětimístného auta sedm lidí,“ přirovnala policejní mluvčí Dana Čírtková. Pokuta může být až patnáct tisíc korun, postih ale hrozí i provozovateli.

Přestože řidič moc nemluví a do očí se mu derou slzy, věří, že s váhou problémy nebudou. O pár minut později se ukáže, že měl pravdu. „Kůrovcové dřevo je vysušené. Na pohled se může zdát, že je vůz přetížený, ale není tomu tak,“ vysvětlil David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie na Vysočině.

Přetížené nákladní vozy přitom dělají policistům nejen na Vysočině starosti. Ničí silnice a jsou rizikem pro své okolí. Ve spojení s bezohlednou jízdou, kterou se často prezentují zahraniční řidiči, se jedná o časovanou bombu. „Naši policisté se zabývají kontrolou kamionů každý den. Nevážíme jen tahače s dřevem, ale i ostatní náklady,“ podotkla Čírtková a zdůraznila, že kontroly budou pokračovat.

Hned další kamion, který policisté kontrolovali, měl náklad vysoký 441 centimetrů. Třebaže měl jednu nápravu přetíženou, celková hmotnost byla i u něj v pořádku. „Odpoledne jsme zastavili dalšího řidiče, který zřejmě tušil, že je přetížený a odmítl nechat se zvážit. To samozřejmě nelze a tak dostal pokutu třicet tisíc,“ uzavřela Čírtková.