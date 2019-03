Vše naštěstí dopadlo dobře a dívce se nic nestalo. Za svůj čin oba policisté ve středu 6. března obdrželi od svého nadřízeného Skleněnou plaketu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Oceněni byli zejména za svou profesionalitu, lidský přístup a duchapřítomnost, díky kterým se nešťastné dívce nic nestalo.

Drama se odehrálo ve středu 20. února krátce před půl desátou večer. Svědkyně slyšela volání o pomoc, uviděla ženu visící na hradbách a zavolala policii. "Když policisté přiběhli na místo, žena visela na zdi a držela se pouze za konečky prstů. Oba policisté se proto k dívce přes římsu na okraji zdi naklonili, chytili ji za obě ruce a vytáhli přes okraj římsy na pevnou zem. Poté ji odvedli do bezpeční, protože byla velice rozrušená a v šoku. I když to nevypadalo, že by byla zraněná, policisté na místo přivolali záchranku," popsala chvíle, kdy šlo o každou vteřinu, policení mluvčí Dana Čírtková.

Policisté si s dívkou až do příjezdu sanitky povídali a zjistili, že dívce je teprve čtrnáct let. Dívka se jim svěřila, že má osobní problémy, které chtěla řešit sebevraždou – skokem z hradební zdi. "Stoupla si proto na římsu a chtěla skočit, ale chvíli tam prý nečinně stála a přemýšlela o plánovaném činu, ale najednou jí uklouzla noha a ona padala dolů, kde se zachytila o okraj římsy a snažila se volat o pomoc. Slyšela jí žena, která právě odcházela z práce z obchodního centra naproti hradbám, a proto zavolala na linku 158," doplnila další informace Čírtková.

Dívku záchranáři dopravili na vyšetření do jihlavské nemocnice. „Dívka byla už úplně vyčerpaná, nevěděli jsme, jak dlouho před naším příjezdem tam visela. Už neměla téměř žádné síly. Velkým štěstím asi bylo, že se jednou nohou opírala o vystouplý kámen v hradbách, jinak by se asi tak dlouho neudržela,“ popsali situaci policisté a dodali, že je velice příjemně překvapilo, když se dívka, i přesto, že byla velice rozrušená, chtěla potkat se ženou, která ji přivolala pomoc a této ženě poděkovala.

„Uvědomili jsme si, že dívce asi všechno došlo a že se zřejmě jednalo o nějaký zkrat, kterého pak sama litovala, ale to už bylo pozdě, protože uklouzla a nedokázala se bez pomoci dostat zpět,“ dodali zachránci.

Čtyřiadvacetiletý Jindřich Dáňa slouží u Policie České republiky od 1. února 2016. Jeho osmadvacetiletý kolega Radek Pytlík nastoupil do služebního poměru 1. června 2016. Radek Pytlík byl za záchranu života oceněn krajským ředitelem opakovaně. Loni v prosinci zachránil společně s kolegou život muži, který který bezvládně ležel nedaleko zastávky MHD na ulici Brtnická v Jihlava.