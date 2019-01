Pelhřimov – Od prvního ledna tohoto roku se přestal platit poplatek za hospitalizaci ve výši sto korun za jeden den.

Pacienty možná ušetřené stokoruny potěší, ale pro nemocnice, nejen tu pelhřimovskou, je to problém. „Pro nemocnici to znamená výpadek 5,5 milionu korun za rok. Další činnost v oblasti hospitalizačních poplatků závisí na nové právní úpravě, pokud bude nová vláda tuto problematiku řešit," podotkl ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák. Kompenzaci podle jeho slov očekávat nelze, pouze snad částečnou, a to v případě následné péče.

Vybírání ostatních poplatků, to znamená třicetikorunového při návštěvě u lékaře nebo za recept a devadesátikorunového na pohotovosti, zůstává beze změny.

„I když jsme dosud platili stokorunu za každý den pobytu v nemocnici, pořád mi připadá naše zdravotnictví sociálně příznivé," podělila se o svůj názor sedmatřicetiletá Monika Kocourová z Pelhřimova. Stejně jako stokorunový poplatek v nemocnici jí nevadí ani třicetikorunový u lékaře, ale uvědomuje si, že například sociálně slabší to mohou vidět jinak a také delší pobyt v nemocnici je něco jiného než pár dnů. „Vydělávám si, a nikdy jsem nebyla v takové situaci, abych poplatky nemohla zaplatit," vysvětlila, proč proti nim neprotestuje.

Zrušení poplatku za hospitalizaci se týká také rodiček v porodnici, pokud ovšem nechtějí na nadstandardní pokoj. Tam se platí pořád stejně. „Chci mít soukromí a klid na kojení, peněz mi za to líto není," svěřila se čerstvá maminka Jana Svobodová z Kletečné.

Nadstandardní pokoj stojí 300 korun za noc. Obyčejný pokoj nyní nestojí nic. Jen pokud na něm mají maminky televizi, platí deset korun za den.