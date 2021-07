Jezdit přes hodinu za doktorem, když má vaše dítě horečky, to nechce nikdy žádný rodič, říká jemnický starosta Miloň Slabý. V jeho městě totiž chybí dětský lékař, a k tomu nejbližšímu to je daleko. Pro potenciální nové pediatry má přitom Jemnice připravenou zajímavou motivaci.

S problémem se už totiž město potýká přes dva roky, a radnice se tak rozhodla nabízet zájemcům nástupní bonusy. „Každý dětský lékař, který k nám nastoupí, a vydrží pět let pracovat, dostane 1,2 milionu korun. Navíc tu držíme jednu až dvě parcely, na kterých si nový doktor může postavit dům,“ lákal Slabý.

Největším problémem pro potenciální nové pediatry představuje samotná poloha Jemnice. „Jsme malé město, v pro některé asi nezajímavém regionu. Měli jsme tu jednoho adepta z Prahy, a když zjistil, že by se sem musel přestěhovat, už se nikdy neozval. Není to tu zkrátka jako v Brně nebo právě Praze,“ konstatoval Slabý.

Lékaře se snažili shánět v jiných zemích, Ukrajině a Bělorusku. V takových případech se ale objevují různé administrativní, nebo nostrifikační problémy. „Ti lidé ale češtinu ovládají často dobře, zrovna v tom potíž není. Teď je hlavně potřeba celosystémová změna u nás, jinak tady za deset let dětského lékaře ani nemusíme sehnat,“ dodal Slabý.

Celá řada doktorů, a to napříč obory, často odejde do důchodu, a nevychová si za sebe nástupce. V Jaroměřicích nad Rokytnou se ale tomuto problému vyhnuli. Po konci tamějšího obvodního lékaře za něj ordinaci přebere nová nástupkyně. „Nejsem si teď jistý, ale pan doktor už byl ve věku, kdy přesluhoval. Naštěstí jsme za něj náhradu našli, a podařilo se udržet kontinuitu,“ ulevil si starosta Jaroměřic Karel Müller.

O změně v Jaroměřicích věděli již od června. „Pan doktor tehdy oznámil, že odejde na dovolenou, ale ordinaci si pak musíme nějak přebrat sami. Všechno se to podařilo vyřešit dobře, a nová doktorka bude brzo začínat,“ řekl Müller.

Podle informací, které se do Deníku dostaly, mělo dojít k odchodu dětské lékařky i v Hrotovicích. To ale hned vyvrátil hrotovický tajemník Libor Fiala. „Nikdo mi nic takového jako odchod neoznámil. Kdybych to věděl, samozřejmě, že to začneme jako město řešit,“ sdělil.

Personál shání i nemocnice. Jednou z těch, kde je největší poptávka po personálu, je právě ta třebíčská. Tam shání lékaře a sestry například na chirurgii a rehabilitační oddělení. Noví doktoři mohou dosáhnout v rámci náborového příspěvků až na sumu od sta do tří set tisíc korun. „Hlavně chceme rozšířit a zkvalitnit služby pro pacienty. To je největší důvod, proč poptáváme nové lékaře,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Jitka Mácová.