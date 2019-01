Vysočina - Ve středu se budou muset řidiči na několika hlavních tazích obrnit trpělivostí. Silnice na dvě hodiny dopoledne zablokují protestní jízdou zemědělci s traktory a dalšími stroji.

Zemědělci totiž mezi 9. a 11. hodinou chystají na silnicích po celé zemi protestní jízdy kvůli chystaným vládním opatřením. Vadí jim především plánované zdanění vína a konec podpory zelené nafty, u které mohou nyní uplatňovat slevu na dani. Zemědělce, který ročně při práci spotřebuje čtyřicet tisíc litrů nafty, může přijít až o čtvrt milionů korun.

Mezi protestující se přidá také soukromý zemědělec z Telče Vladimír Svoboda. „Do protestní jízdy vezmu tři své stroje a budu jezdit mezi Hodicemi a Telčí. Nejvíce mě mrzí, že vláda dělá nesmyslné škrty, které rozpočtu nepomohou, aniž by se o tom s námi pobavila," vysvětlil důvod protestu zemědělec Svoboda.

Proto na silnice po celém Jihlavsku vyjede ve středu hned několik desítek zemědělců. Podle údajů, které si vede okresní agrární komora v Jihlavě, byla už v pátek odpoledne nahlášena šedesátka traktorů a dalších zemědělských strojů.

Do akce se vedle soukromých zemědělců zapojí například i družstva ze Sedlejova a Telče. „Z Telče pojedou tři stroje a ze Sedlejova také, přidávat se budou ale i další družstva," dodal Svoboda, který věří, že jim akce pomůže nastartovat o chystaných změnách diskusi ve vládě.

„Byli bychom jedinou zemí v Evropské unii, která by zelenou naftu neměla. Na Slovensku ji sice zavedenou nemají, ale i tam už se vedou jednání o její zavedení," uvedl ředitel jihlavské agrární komory Vlastimil Vaněk.

Zrušení podpory zelené nafty podle něj povede k nárůstům cen potravin, sníží se konkurenceschopnost zemědělské produkce a stoupnou výrobní náklady. Zemědělci se proto nechtějí smířit s tím, že přijdou o podmínky, které mají zemědělci po celé Evropě. Problémy v zemědělství se podle nich stále více stupňují, vláda na ně neslyší a premiér Petr Nečas o nich odmítá jednat. Protestní akce chtějí ledy v komunikaci s vládou prolomit.

Na protesty na frekventovaných silnicích bude dohlížet policie, která řidiče upozorňuje na možné komplikace. „Řidiči musí počítat s tím, že v uvedených úsecích bude zpomalena doprava," podotkl mluvčí jihlavské policie Martin Dušek.

Všechny protestní jízdy se budou v době od devíti do jedenácti i několikrát opakovat. „Hlavní směr jízdy bude na výpadovky na Brno a na Prahu," dodal Vaněk.

Seznam komunikací, na kterých v našem kraji chystají zemědělci protestní akce:

Jihlavsko:

• silnice I. třídy č. 38 od nájezdu ke krematoriu v Jihlavě do Antonínova Dolu

• silnice II. třídy č. 602 od obce Helenín do Velkého Beranova, kde protestující zemědělci odbočí na silnici II. třídy č. 353 a budou pokračovat až do obce Jamné, kde se otočí a pojedou zpět

• silnice II. třídy č. 602 od obce Velký Beranov přes obec Řehořov do Měřína

• silnice I. třídy č. 38 z obce Dušejov na křižovatku se silnicí II. třídy č. 406 směrem na Kostelec

• silnice II. třídy č. 406 mezi obcemi Hodice a Telč

• silnice I. třídy č. 23 v úseku od Zemědělského družstva Telč ke křižovatce na obec Ořechov

• silnice I. třídy č. 23 v úseku mezi obcí Stará Říše a tzv. Kasárenskou křižovatkou

• silnice I. třídy č. 38 v úseku od obce Stonařov a Kasárenskou křižovatkou

Havlíčkobrodsko:

• Štoky – Havlíčkův Brod – silnice I. třídy č. 38

• Rozkoš(Humpolec) - Havlíčkův Brod – silnice I. třídy č. 34

• Habry – Havlíčkův Brod – silnice I. třídy č. 38

• Ždírec nad Doubravou – Havlíčkův Brod – silnice I. třídy č. 34

• Přibyslav – Žďár nad Sázavou – silnice I. třídy č. 19

• Ledeč nad Sázavou – směr k dálnici D1 (Loket) – silnice II. třídy č. 150

Pelhřimovsko:

• silnice I. třídy č. 19 na úseku Obrataň – Leskovice

• silnice II. třídy č. 112 na úseku Košetice – Červená Řečice

• silnice I. třídy č. 34 na úseku Božejov – Nová Včelnice

• silnice II. třídy č. 602 na úseku Pelhřimov – Vyskytná

Třebíčsko:

• Od Zemědělského družstva Kožichovice přes Třebíč, obec Krahulov, ADW Krahulov a opět výjezd na silnici č. I/23 u železničního přejezdu a zpět k Zemědělskému družstvu Kožichovice.

• Od Zemědělské společnosti Litohoř po obchvatu na Moravské Budějovice, přes kruhový objezd okolo koupaliště, přes náměstí v Moravských Budějovicích, ZEAS Moravské Budějovice, na křižovatku pod náměstím, okolo autobusového nádraží a průjezd pod železničním mostem směrem na obec Litohoř.

• Od Zemědělského areálu Studenec, přes Náměšť nad Oslavou, směrem k obci Jinošov, do Zemědělského areálu Oslavan v Náměšti nad Oslavou a zpět do Zemědělského areálu Studenec.

Žďársko:

• silnice I. třídy číslo 19 na úseku Sázava - Žďár nad Sázavou

• silnice I. třídy číslo 37 na úseku Žďár nad Sázavou – Křižanov

• silnice I. třídy číslo 37 na úseku Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou

• silnice I. třídy číslo 37 na úseku Křižanov – Jívoví

• silnice I. třídy číslo 19 na úseku Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou

• silnice I. třídy číslo 19 na úseku Bystřice nad Pernštejnem – Lesoňovice

• silnice II. třídy číslo 353 na úseku Žďár nad Sázavou - Bohdalov