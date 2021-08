Nové cyklopiktogramy už zdobí kruhový objezd mezi ulicemi Velkomeziříčská a Míčova, před benzinovou pumpou. Novinka budí rozruch jak u místních, tak i projíždějících řidičů.

„Už jsem to na pár místech viděl, upozorňuje to na možný výskyt cyklistů. Ale podle mě je to k ničemu, stejně to zanedlouho nebude pořádně vidět,“ mínil řidič Václav Jahoda, zatímco čerpal na stanici palivo. „Taky jsem to už párkrát viděl. V zahraničí je to často používaná nápověda pro méně bystré cyklisty. Aby věděli, jak mají kruháč správně projet,“ glosoval Vladimír Tomek, který místem procházel se svým psem.

Dělníci značí křižovatky a silnice postupně. „Zrovna na kruhové objezdy piktogramy malovali ve večerních hodinách tak, aby co nejméně zasáhli do provozu. Stejné značení bude i mimo křižovatky na silnicích. Momentálně dělníci značí piktogramy na ulici Kateřiny z Valdštejna u zimního stadionu,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Malůvky na komunikacích doplní i dopravní značky, dodavatelská firma aktuálně buduje patky pro jejich umístění. „Projekt dále zahrnuje i cyklopruhy, které jsou vyhrazené pouze pro cyklisty. Vzniknou ale pouze tam, kde to umožňuje šířka silnice,“ doplnila Martakidisová.

Nová cykloopatření v rámci Třebíče



- mají posloužit k lepší a bezpečnější orientaci při průjezdu městem



- převážně jde o cyklopiktogramy na silnicích a dopravní značky, které upozorňují na zvýšený pohyb cyklistů



- na Míčově a Brněnské ulici vznikne samostatný pruh, vyhrazený pouze pro cyklisty



- v rámci projektu vznikne nový cyklookruh, který povede okolo významných památek Třebíčska



- součástí je také web trebicnakole.cz, který o všech novinkách informuje

Jednou z takových je například Brněnská ulice. „Musíme tam ale provést stavební úpravy, protože výškové a šířkové uspořádání komunikace není úplně ideální. Je potřeba nejprve zpevnit krajnice, aby tam bezpečně mohly fungovat oddělené pruhy pro cyklisty,“ uvedl starosta města Pavel Pacal. Stejný cyklopruh vznikne i na Míčově ulici.

V rámci projektu vznikne i nový okruh, který milovníky cyklistiky povede okolo významných třebíčských památek. „Začne na Karlově náměstí, dále pojedou přes židovskou čtvrť, Týnským údolím přes Hájek, k Lubí, odtud Ptáčovským žlebem zpět k řece na východní okraj Třebíče k Vladislavské výpadovce. Okruh bude pokračovat podél Sportovní ulice přes lávku do Lorenzových sadů a dále přes Horka-Domky. U Terůvek se okruh potká s cyklotrasou číslo 26, po které povede na Polanku a zpět do centra,“ popsala trasu Martakidisová.

V Třebíči by tam měla vzniknout systematická síť cyklotras, cyklopruhů a piktogramů. „Realizace vyjde na 4,2 milionu korun. Cílem a smyslem těchto opatření je, aby se cyklisté mohli smysluplně a bezpečně pohybovat po městě všemi směry,“ dodal Pacal. Nově funguje i web trebicnakole.cz. Mstský cykloportál radí, kudy se kam na kole bezpečně dostat.