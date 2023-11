/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kristýna Kedrová a Matěj Pavliš jsou Dětmi Česka. Z finalistů je vybrala v anketě porota a mladí aktivní teenageři si cenu převzali ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy.

Anketu Dítě Česka organizuje česká pobočka UNICEF. Projekt si klade za cíl dát prostor a hlas dětem a mladým lidem, kteří pomáhají tam, kde je to podle nich třeba, mají schopnost pozitivně vést druhé a mají potenciál do budoucna. „V anketě Dítě Česka by nemělo jít o jednorázové velké činy, ale spíše o dlouhodobou aktivitu dětí a konkrétní výsledky. Chtěli jsme, aby se o šikovných dětech vědělo, aby byly za svoje aktivity veřejně oceněny, abychom tím inspirovali i ostatní. Dítě Česka chce říct, že má smysl na sobě pracovat a něco dělat pro druhé,“ řekla výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Šestnáctiletý Matěj Pavliš pochází z Havlíčkova Brodu. Doučuje matematiku a spolu s dalšími spolužáky vytvořil projekt Studenti studentům, kde pomáhá svým vrstevníkům a mladším spolužákům dosáhnout svých cílů. Výdělek z tohoto projektu je věnován neziskovým organizacím či dětem s finančně znevýhodněných rodin.

Matěj už se stihnul ve svém věku stát Osobností města Havlíčkův Brod a Talentem kraje Vysočina.

Sedmnáctiletá Kristýna vytvořila výukovou hru na vyjmenovaná slova v Minecraft Education, kde děti projdou příběhem na záchranu pravěkého chlapce. Studentka z Českého Krumlova nyní pracuje na výukových videích do vlastivědy, kde chce děti zábavně provést Evropou a jejím plánem je vytvořit výukový svět Minecraft Education o životě Karla IV. a jeho vlivu na české země.

O tom, kdo v anketě Dítě Česka zvítězí, rozhodovala odborná porota, ve které zasedají rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, youtuber a influencer Karel Kovy Kovář, ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová, školský ombudsman Ladislav Hrzal, ředitel České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka a generální ředitel vydavatele Pražského deníku společnosti Vltava Labe Media Vít Nantl.

„Obdivuji a oceňuji mladé lidi, kteří ve studiu a svých zájmech vynikají a silnou vůlí a odhodláním se podílí na zlepšování našeho prostředí a společnosti. Za čas budou tito talentovaní a empatičtí lidé vést naši zemi a tvořit její budoucnost. Závazkem vysokých škol je, aby výjimečnost a skvělou motivaci těchto studentek a studentů podpořily a na jejich cestu je dobře připravily. Beru to i jako můj osobní závazek,“ podtrhla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

