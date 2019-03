Vysočina - Jarní prázdniny začínají na Vysočině už v pondělí 4. března. Kdo to nezmeškal, včas si zamluvil příměstský tábor, kterých mají především domy dětí a mládeže v kraji na tento týden naplánovaných celou řadu.

Příměstský tábor, ilustrační foto. | Foto: Alena Houšková

Například Centrum Chaloupky pořádá pro žáky z 1. stupně jarní příměstský tábor na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí. Děti pojedou na výlet za zvířaty, vyrobí si píšťalku nebo zasadí semínka. Tábor je od úterý 5. do čtvrtka 7. března. Na Havlíčkobrodsku zase Chaloupky spolupracují se ZŠ Oudoleň a na jarní prázdniny si tam připravili celotýdenní akci Dětské práce a hrátky o půl století zpátky.



V Jihlavě se nabízí návštěva zoologické zahrady, zábavního parku Robinson nebo Vodního ráje.



V Třebíči lze zajít k zámku do místního největšího dětského zábavního parku Labyrint. V Ekotechnickém muzeu Alternátor zase od 4. do 8. března promítají vždy od 13.30 vědu na speciální projekční kouli.

Na hvězdárně v ulici Švabinského mají v úterý 5. února od 16.30 do 18.00 Prázdninovou laboratoř.



Na zámku ve Žďáru nad Sázavou otevřou své brány o jarních prázdninách po celý týden, výjimečně i v pondělí 4. března, a to od 9.00 do 17.00. V historickém objektu je řada zajímavých expozic, aktuálně probíhá interaktivní výstava věnovaná renesančnímu géniovi Leonardu da Vinci. Ve středu 6. března tu navíc pro přihlášené děti pořádají Jarní zámecký kemp na téma Život v lese.