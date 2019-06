„Jsem rád, že se pátá oficiální návštěva pana prezidenta v Kraji Vysočina odvíjí v přátelském duchu,“ řekl úvodem hejtman. Během předchozích návštěv řešil s hlavou státu zejména ekonomické otázky, v úterý byla tématem chvála Vysočiny. V kraji je totiž oproti republice nižší potratovost a rozvodovost, také počet exekucí je na Vysočině značně nižší. „Myslím, že tak nádherná krajina, jakou má Vysočina, svým způsobem nutí člověka, aby se choval odpovědně, více si vážil rodiny, dětí a nezadlužoval se,“ zhodnotil prezident. „Snažíme se více pracovat a méně mluvit,“ reagoval hejtman.

Hned první otázka z řad zastupitelů mířila na politickou situaci. Milan Plodík (KSČM) zmínil i aktuální téma, tedy demonstrace. Dle vlastních slov je rozpačitý z toho, že demonstrace v Havlíčkově Brodě organizují pracovníci a někdy i ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem. „Jsou dobře živeni z peněz kraje a vystupují proti některým radním,“ podotkl zastupitel.



Zemanova odpověď byla vcelku tolerantní. „V demokratické svobodné společnosti má každý právo demonstrovat. Vlády se mění volbami a nikoliv demonstracemi,“ prohlásil a dodal, že pokud jde o odvolání premiéra, musí mu být vyslovena nedůvěra v poslanecké sněmovně nebo musí být poražen ve volbách. Ani jedna z těchto variant se prý nezdá být pravděpodobná. „V listopadu 1989 jsme demonstrovali za svobodné volby, nyní demonstrujeme proti výsledkům svobodných voleb,“ řekl k situaci.

Za kůrovce si můžeme sami

Dalším tématem pak byla kůrovcová kalamita. Prezident však nesdílí názor, že za ní může extrémní sucho. „Můžeme si za to do značné míry sami. Cituji bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka, který v interpelacích prohlásil, že je přítelem kůrovce. Proto, když byl ve funkci, zakázal zásahy proti němu,“ připomněl nedávnou minulost.

Zeman Vysočinu neopouští

Prezident ČR se v proslovu věnoval také své veřejnosti dobře známé chalupě v Novém Veselí. „Svoji chalupu na Vysočině neopouštím, budu tam jezdit do konce života. Musím ale někam umístit sebe, ženu, dceru, tchýni a psa. Na to, uznejte, ty dvě místnosti v Novém Veselí přece jen jsou málo. Ale zůstávám věrný Vysočině a věřím, že Vysočina zůstane věrná i mě.“

Radní Martin Hyský (ČSSD) u této příležitosti připomněl, že v posledních několika desetiletích proudily do státního rozpočtu desítky miliard z Lesů ČR a z daní ostatních vlastníků. „Bylo by dobře, kdyby se alespoň část těch peněz zpět do lesů vrátila. Je velice důležité, aby se co nejdříve zalesnilo,“ dodal.



Dalším silným regionálním tématem je jaderná elektrárna Dukovany. Prezident jí při své poslední návštěvě v roce 2017 navštívil, letos to neplánuje. Její dostavbu ale on i hejtman podporují. „Jaderná elektrárna Dukovany se již dvakrát zaplatila,“ zdůraznil Zeman.



Zároveň zmínil, že nesouhlasí s odstavováním uhelných elektráren. „Tyto elektrárny byly modernizovány, odsiřování nás stálo téměř čtyřicet miliard korun. A teď je kvůli nějakým bláznivým aktivistům zavřeme? Zahraniční uhelné elektrárny mají daleko horší parametry z hlediska znečišťování životního prostředí a nikdo je nezavírá,“ uvedl.



Náměstek hejtmana pro ekonomiku Martin Kukla (ANO) se zajímal o pohled prezidenta na dovoz pracovních sil ze zahraničí. Podle hlavy státu se jedná o užitečné krátkodobé až střednědobé opatření. „Divili byste se, kolik lidí z Ukrajiny, kteří tady vykonávají rutinní práci, mají minimálně středoškolské, někdy i vysokoškolské, vzdělání. Já mám v Lánech lesního inženýra z Ukrajiny, který tam pracuje jako lesní dělník,“ řekl.



Podle prezidenta má však nedostatek pracovních sil i své výhody. „Vytváří tlak na růst reálné mzdy a zvýšení životní úrovně. A druhé pozitivum je tlak na robotizaci,“ zhodnotil situaci a dodal: „Nedostatek pracovních sil v dlouhodobém horizontu musíme řešit produktivitou práce, výrobou s vysokou přidanou hodnotou a robotizovanou výrobou.“



Po diskuzi se zastupiteli došlo na předání darů. Prezident dostal mimo jiné koš s regionálními potravinami, hejtmanovi věnoval dýmku. „Protože jsi skvělý hejtman, což neříkám zdaleka všem, přeji ti, aby ti vydržela radost ze života,“ řekl k daru. Poté se obrátil k publiku. „Nenechte se otrávit závistivými hlupáky. Do tohoto označení dosaďte každý, koho chcete. Na shledanou,“ znělo závěrečné poselství prezidenta v sídle kraje.