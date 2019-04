Vysočina – Vysoký jeřáb ve svahu a pohyb stavebních dělníků pod oběma srázy. Rekonstrukce vodní nádrže Markovka nedaleko Třebíče je v plném proudu. Řidiči, kteří projíždějí po dukovanské výpadovce, jež vede po koruně hráze u Kožichovic, s oblibou přibržďují a sledují, co se v blízkosti vypuštěné Markovky děje. Před vypuštěním se v nádrži hojně koupalo a rybařilo.

„Stavba by měla být ukončena do března 2020, termíny se zatím drží. Bude to stát téměř 34 milionů korun bez daně. Voda se začne napouštět po kolaudaci, tedy v létě příštího roku,“ říká Pavel Hopjan, vedoucí správy toků pro oblast povodí Dyje z Lesů České republiky. Právě státním lesům vodní dílo od roku 2011 patří.