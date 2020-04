Kraj Vysočina v sobotu 11. dubna dopoledne zahájil distribuci prvních pěti tisíc kusů rychlotestů pro zjištění přítomnosti koronaviru určených pro poskytovatele sociálních služeb v ústavech sociální péče a dalších zařízeních. "Ti mají podle nařízení ministra zdravotnictví ve čtrnáctidenních intervalech povinně provádět vyšetření všech svých zaměstnanců na přítomnost protilátek nového viru," informovala mluvčí kraje Jitka Svatošová. V kraji je těchto zařízení skoro 40.

Rychlotestů pro pracovníky v sociálních službách jsou tisíce. | Foto: J. Svatošová

Podle slov Pavla Fraňka, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, se v Kraji Vysočina vyšetření týká zhruba 3700 zaměstnanců v 38 zařízeních, z nichž 19 je zřizováno přímo Krajem Vysočina. "Rychlotesty do sociálních pobytových zařízení na Vysočině rozváželo šest pracovníků krajského úřadu včetně ředitele Zdeňka Kadlece. Podle plánu by měly domovy mít sady pro testování do odpoledních hodin," dodala Svatošová.