Řádění vichru v Jihlavě: pád střechy muzea a chaos na vlakovém nádraží

/VIDEO/ Byl silný vítr, to bylo slyšet. Najednou se ozvala rána, to spadla toi toika mezi radnicí a priorem. Následovala rána ještě větší, to když vítr shodil střechu Muzea Vysočiny. Tak popisují kuriózní nehodu lidé, kteří byli ve čtvrtek dopoledne na jihlavském náměstí.

Dvě hodiny po pádu střechy už byl na místě pracovník, který začal s likvidací. | Video: Deník/Martin Singr

Střecha muzea spadla kolem deváté hodiny ráno, naštěstí se nikomu nic nestalo. V podstatě hned byli na místě hasiči a policisté, kteří prostor zabezpečili a také střechu připevnili, aby se dále nepohybovala. Po okolí také posbírali kusy, které neodlétly příliš daleko. Tomu všemu přihlíželi a na mobily si fotili náhodní kolemjdoucí. „Byla jsem jen pár metrů od toho, když se to stalo - rána, a střecha na okamžik stála kolmo k nebi, pak sešup dolů a kusy lítaly všude kolem. Mazala jsem rychle pryč," uvedla očitá svědkyně Věra Gilbertová. Silný vítr řádí na Vysočině: tisíce domácnosti jsou bez proudu, stojí i vlaky Chaos způsobený pádem stromů na koleje i na trakční vedení pak panoval na hlavním vlakovém nádraží. „Nikdo neví, kdy a jestli vůbec se pojede. Řidiči narychlo povolaných autobusů ve vteřině vymění cedulku s cílovou stanicí,“ popsal Deníku situaci jeden z cestujících. „Potřeboval jsem jet do Havlíčkova Brodu, ale než jsem se dozvěděl, jaký autobus tam odjede, tak mi ujel,“ dodal. Obří americký konvoj v Rančířově: podívejte se, jak vypadal příjezd do tábora Spousta dalších lidí prý v nastalém zmatku radši odešla zpět domů a cestování odložila. „Silný vítr láme v Jihlavě také stromy. Silnice je kvůli nim uzavřená v ulici Na Kopci. Spadlý strom je hlášen také z ulice Smrčenská a Březinova,“ informovala pak Aneta Hrdličková z magistrátu.