Polná - Starosta Polné Jindřich Skočdopole zažil podobnou událost poprvé za čtrnáct let.

Dojetí bylo na Šimkových patrné. I po tolika letech se mají rádi a jeden na druhého nedají dopustit. | Foto: Deník/ Jana Kodysová

Vydrželi spolu šedesát let a pořád na sebe hledí jako čerstvě zamilovaní. Polenská radnice zažila takový pohled o uplynulé sobotě hned třikrát. Diamantovou svatbu oslavily manželské páry Šimkových, Andělových a Drápelových. V roce 1952 se všechny tři páry braly krátce po Vánocích.

Starosta Polné Jindřich Skočdopole přiznává, že za čtrnáct let v křesle starosty podobnou situaci ještě nezažil. „Diamantové a zlaté svatby tu občas máme, ale aby se nám sešly v jeden den, to za dobu, co jsem starostou, nepamatuji. Je to opravdu rarita," podotkl k události Skočdopole, který všechny tři diamantové obřady vedl. „Bylo to jejich přání, mít svatby v tento den před svátky. O Vánocích je to navíc jednodušší, protože se sejde celá rodina," doplnil Skočdopole. Starosta Polné zároveň podotkl, že když si to rodina přeje, může se obřad konat přímo u ní doma a nemusí se kvůli tomu chodit na radnici.

Větší nervozita než napoprvé

Jedním z diamantových párů byli Ladislav a Jiřina Šimkovi. Ti se brali na Štěpána přesně před šedesáti lety.

Minulou sobotu tak na chvíli ponechali stranou předvánoční shon a připomněli si, jaké to v roce 1952 bylo. „Byla jsem více nervozní, než při naší první svatbě. Tehdy jsme byli mladí a tolik jsme to neřešili," uvedla své pocity z obnovení manželského slibu osmasedmdesátiletá Jiřina Šimková.

Ona i její manžel Ladislav pochází z nedalekého Hrbova a před více než šedesáti lety se dali dohromady na nějaké zábavě. Proč se tehdy brali hned po Vánocích, Jiřina Šimková jednoduše vysvětlila. „Těsně před tím, než Ladislav tehdy v září nastoupil na vojnu, jsem zjistila, že jsem těhotná. Proto, když přijel na Vánoce domů, tak jsme se vzali," popsala Šimková. Svatbu měli doma u rodičů a přípravy na ni vzali jedním tahem společně s Vánocemi. Jenom se napeklo více cukroví a svatba byla připravena.

A jaký má recept na spokojený manželský život? „Trpělivost, porozumění, a hlavně se máme pořád rádi. Řekla bych, že čím dál více," prozradila stále energická žena. Mladým párům radit do života nechce. „Mladým nemá cenu radit, žijí si svůj život," dodala Šimková.

I po šedesáti letech manželství jsou oba velice vitální. „Domácnost dává zabrat a udržuje v kondici, nikdy jsem nijak necvičila," podotkla Jiřina Šimková, které k dobré kondici určitě přispěla i profese poštovní doručovatelky, kdy byla denně na nohou. Ke svatbám má navíc pořád hodně blízko. V širokém okolí jsou totiž vyhlášené její svatební tvarohové koláčky.

Její muž Ladislav zase po vojně dělal v polenských mlékárnách, potom ve škrobárně v Záborné a mezi místními byl známý jako šikovný řezník.

Se svým mužem Ladislavem se Jiřina Šimková těší ze dvou dětí, Ladislava a Evy, pěti vnoučat a devíti pravnoučat. „Jsme na ně pyšní, všichni jsou moc hodní," dodala Jiřina Šimková. Syn Ladislav prozradil, že celá rodina drží pohromadě a pravidelně se schází u něj doma. „Při narozeninách, svátcích a oslavách se celá rodina scházíme u nás na zahradě. Držíme hodně spolu," potvrdil syn Ladislav Šimek.

Starosta Polné Jindřich Skočdopole na adresu Šimkových prozradil, že je zná jako poctivý a skromný pár.