Kruhový objezd na silnici první třídy číslo 19 byl v Novém Městě na Moravě uzavřený od 31. května do 4. června. Neprůjezdná byla pouze jedna jeho část, ve směru od Žďáru nad Sázavou řidičům v jízdě nic nebránilo. Naopak ve směru od Bystřice byla doprava odkloněna. Osobní auta jezdila přes Nečasovu a Žďárskou ulici. Náklaďáky musely přes Kuklík, Sněžné, Kadov, Fryšavu, Tři Studně a Vlachovice.

Na špatné značení, které je navedlo namísto na objízdnou trasu do protisměru, si nestěžuje pouze Jaroslav Bajer. „Taky mě to tam zmátlo a přejel jsem kruháč v protisměru. Bylo to opravdu chybně označené,“ přidal se další z řidičů, který jel 2. června přes Nové Město do Žďáru.

Teď začaly „hříšníkům“, které při jízdě v protisměru zachytila kamera, chodit pokuty. Proč až nyní? Ptají se postižení. „Na projednání přestupku je jeden rok, takže do jednoho roku se musí řízení minimálně zahájit. Nějakou dobu trvalo, než se to stáhlo ze záznamového zařízení a teď jsme to začali řešit,“ vysvětlila Martina Fidlerová z odboru dopravy a vnitřních věcí novoměstského úřadu.

Dvě stě případů

Zarážející je počet „hříšníků“. Za tak krátkou dobu jich úřad eviduje opravdu hodně. „Přestupků bylo přibližně dvě stovky, přitom kruhový objezd byl uzavřený pouze tři dny,“ komentovala Martina Fidlerová.

Na novoměstském úřadě si ale nemyslí, že by na vině bylo chybné značení objížďky. „Mluvili jsme o tom několikrát, dotazovali jsme se i těch, kteří objížďku dodržovali. Jako například členů městské policie. Všichni nám řekli, že značení bylo dostatečné,“ vyjádřila se Martina Fidlerová.

Značení bylo podle jejích slov odsouhlasené silničním správním úřadem a Policií České republiky. Tudíž bylo v souladu se zákonem. „To, že ho někteří řidiči nerespektovali je jiná věc. Podle všech našich dostupných informací bylo značení v pořádku a dostatečné,“ prohlásila.

Silnice první třídy s kruhovým objezdem je ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) České republiky. V inkriminovanou dobu tam dělníci opravovali protihlukovou stěnu. „Značení měl na starosti zhotovitel stavby,“ řekl Martin Buček z ŘSD.

„Danou věc prošetřujeme,“ dodala jeho kolegyně Nina Ledvinová.

Tři sta korun

Výška pokuty za projetí kruhového objezdu v protisměru není naštěstí nijak tragická. „Pokuty dáváme jednotně všem ve výši tři sta korun. Je to spíše symbolické. Není to taková částka, jakou by člověk nemohl zaplatit,“ podotkla Martina Fidlerová.

A řidiči, které snad zmátlo dopravní značení a porušili pravidla, se nemusí bát ani odebrání bodů. „Jízda v protisměru za body je pouze na dálnici. Když někdo jede v protisměru na jiné silnici, pak to není za body,“ zaznělo z novoměstského úřadu.

Řidičům se to přesto nelíbí. „Své chyby dokážu přiznat a dokonce za ně i zaplatit. Učitel, kterého jsem ve škole měl opravdu rád pro jeho životní moudrost a obrovský nadhled říkával, že jen blbec nikdy nechybuje. To, co mne ale uráží je, že někdo svým lajdáctvím tropí neplechu. Značení bylo chybné,“ stál si na svém Jaroslav Bajer.