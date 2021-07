Že letošní houbařská sezona skutečně pomalu začíná, potvrzuje i pelhřimovský mykolog a člen mykologické společnosti v Praze Jakub Šiška. „Dá se říct, že první vlna už skutečně přišla. Liší se to ale od lokalit,“ podotýká.

Spíše než do jehličnatých lesů by ale milovníci tohoto národního „sportu“ měli vyrazit spíše do těch listnatých. „Značná část smrkových lesů je u nás zničená kůrovcem. V holinách téměř nic neroste,“ stýská si Šiška.

S ním souhlasí i Jaroslav Kadlec, amatérský mykolog z Příseky u Světlé nad Sázavou. „Aktuálně rostou houby hlavně v bukových lesích. Oblíbené jsou teď hlavně hřiby kováře a dubové, muchomůrky růžovky zvané masáci a několik druhů holubinek,“ vyjmenovává.

Svou roli hraje také počasí. Vydatné deště v kombinaci s letními teplotami houbařům doslova nahrávají. Sezona je ale nepatrně zpožděná. „Jaro bylo letos o dost chladnější než v předchozích letech. To posunulo růst hub asi o tři týdny,“ komentuje Kadlec.

Ty pravé houbařské žně tak podle houbařů teprve přijdou. „Na moje gusto zatím rostou daleko od sebe,“ popisuje s úsměvem Hynek Boháč z Nové Vsi u Chotěboře, který o sobě říká, že nechodí na houby, ale pro houby.

Podobně to vidí i Jaroslav Kadlec. „Pro mě houbařská sezóna nemá začátek ani konec, ale většina běžných houbařů ještě čeká až porostou houby ve smrkových lesích,“ přidává se muž, který na houby chodí celoročně.

Už teď se však dají nasbírat plné košíky. „Nosím hlavně růžovky, pravé hřiby i kováře, docela dost rostou lišky a tento týden jsem donesl dokonce kozáky habrové. Těším se na křemenáče, ten se mi ale zatím pod ruku letos připletl jen jeden,“ svěřuje se Boháč.

Není to ale jen o těchto známých houbách. „Monitoruji růst druhů hub na Světelsku, zdokumentoval jsem jich asi 280, z čehož dokonce některé patří na takzvaný červený seznam, tedy mezi houby, které jsou velmi vzácné,“ vyzdvihuje Kadlec.

A co s úlovky poté? Kromě klasické smaženice či houbových řízků se nabízí i nejrůznější speciality. „Osobně je moc rád přidávám do omáček nebo pod maso. Výborné jsou i zapečené s těstovinami nebo třeba houbové karbanátky,“ dodává mykolog Šiška, který je vyučený kuchař.

Co aktuálně roste

- muchomůrky růžovky

- hřiby dubové, pravé a kováře

- lišky

- kozáky

- několik druhů holubinek