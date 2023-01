Spíše jsem očekávala dobrý výsledek v Telecí (na Svitavsku, kde má chatu – pozn. red.). A tam to bylo kolem šedesáti procent, což mě zahřálo u srdíčka. A jižní Morava? Byla jsem třetí napříč Českou republikou, podpora byla rovnoměrná v jednotlivých regionech. Ještě jsme si to neanalyzovali, pořád pokračujeme v kampani až do příští soboty.

Vůbec ne. I cesta je cíl. Šla jsem nejdál, kam kdy žena v prezidentské volbě došla. Podařilo se mi nadchnout mladé lidi k tomu být aktivní v politice. Nesedět v koutě a dát jim možnost vědět, že jsou silní a mají sílu ovlivňovat věci. Už jen za to, aby mladá generace věděla, že je někdo poslouchá a že se někdo zajímá o jejich témata, to stálo. Ani cesta pro mě jako pro ženu nebyla úplně jednoduchá.

Odráží to aktuální rozpoložení sil. Byla tady poměrně unikátní situace, kdy jedna třetina voličů do poslední chvíle nebyla rozhodnutá, rozhodovala se v den voleb a přiklonila se k silnějšímu kandidátovi.

Danuše Nerudová.Zdroj: Deník/Martin DivíšekCo vám kandidatura dala?

Vztáhla bych to k tomu, že naše kampaň byla pozitivní. Nevedli jsme žádnou negativní. Ukázalo to, že může kandidovat někdo, kdo nemá politickou zkušenost a může dojít poměrně daleko. Pozitivní kampaně jsme si u nás odvykli vídat.

Oddechla jste si v tomto týdnu, když už nejste prezidentskou kandidátkou?

Samozřejmě, že když člověk dělá kampaň, je to náročné, člověk je ve stresu. Trochu to polevilo. Ovšem tím, že jsem se rozhodla k bezprecedentnímu kroku, že budu pokračovat v kampani s Petrem Pavlem a pomůžu mu, je to pořád náročné. Vydechnu si až příští sobotu, až bude zvolený demokratický prezident, kterým je pro mě Petr Pavel.

Zamýšlela jste se nad tím, co vám ubralo nejvíce hlasů?

Byla to dehonestační kampaň, která se týkala Mendelovy univerzity a mých vědeckých publikací. Ve čtvrtek se ukázalo, jak řekl předseda Národního akreditačního úřadu, že hlavní odpovědnost nese děkan a garant studijního programu, a že to byla velká novinářská zkratka. V žádném případě se nejednalo o rychlotituly. Studenti řádně studovali. Samozřejmě mě to mrzí. Celý rok ve veřejném prostoru kolovaly jen novinářské zkratky, celou dobu jsem to vysvětlovala a vůbec k ničemu to nevedlo. To je jedna z věcí, která mě na kampani mrzí.

Cítíte spoluzodpovědnost? Byla jste nadřízenou děkana.

Samozřejmě, ale vy si podřízeného nevybíráte, toho vám na univerzitě volí akademický senát. A jak říkal předseda Národního akreditačního úřadu, rektor nemůže zkontrolovat každého studenta. Od toho jsou tady děkani a garanti studijních programů. A jak správně řekl, rada pro vnitřní hodnocení je kolektivní orgán, který rozhoduje kolektivně. Rektor má odpovědnost za fungování univerzity, ale za studijní programy nese odpovědnost děkan.

V pátek jste dala na svůj Twitter příspěvek k Linkedln, který jste po vaší kampani otevřela poprvé. Bylo tam, že se máte připravit na hledání práce. Už jste se připravila?

To bylo vtipné. Docela mě to pobavilo. Ne, ještě jsem se nepřipravila (smích).

Máte už plány do budoucna?

Teď dojedu do soboty kampaň, pak si potřebuji odpočinout, trochu získat odstup.

Danuše Nerudová.Zdroj: Deník/Martin Divíšek

Zvažujete pokračování v politice?

Od začátku říkám, že z veřejného prostoru nezmizím. Byla jsem aktivní, když jsem byla rektorka, když jsme založili občanské sdružení Koronerv. Jsem pořád součástí veřejného prostoru. Mladým jsem dala slib, že naše témata budu otevírat dál. Jsem velmi ráda, že jsem se shodla s Petrem Pavlem a témata přetrvají v jeho kampani a vezme si je i na hrad.

Můžete zmínit, která myslíte?

Týkalo se to především snižování rozdílné kvality života v regionech, nedostupnosti bydlení, klimatické změny, rovných práv pro všechny i domácího násilí.

Je ve hře za pět let vaše opětovná kandidatura na prezidentku?

Nevylučuji nic. Teď potřebuji získat odstup, nevylučuji žádnou variantu.

Ještě ani nebyly sečtené všechny hlasy v prvním kole a už jste oznámila podporu Petru Pavlovi. On sám uvedl, že spolupráce je bezprecedentní. Kdy jste se pro ni rozhodla?

Okamžitě. Pro mě Andrej Babiš reprezentuje člověka, který pro tuto zemi nedělá nic a všechno dělá pro sebe. Pro mě představuje obrovské nebezpečí, proto jsem se hned rozhodla, že podpořím kandidáta, který třicet let sloužil této zemi při vědomí všech věcí, které jsou s ním spojeny. Chci, aby mladá generace v této zemi měla budoucnost, to s Andrejem Babišem nemá. On na budoucnost vůbec nemyslí. Viz stav veřejných financí.

Jaká je vaše role v kampani Petra Pavla, jezdíte s ním na každou akci?

Ne, protože jsme strhli velkou vlnu a náměstí jsou plná, takže z bezpečnostních důvodů musíme některé věci rozdělovat. Jezdíme spolu na ty největší akce. Pak se potkávají týmy. Spolupracujeme a sdílíme témata na sociálních sítích. Někdy točíme videa společně, někdy samostatně.

Pro Deník jste řekla, že ráda rybaříte, což je pro ženu netradiční záliba. Kdy vás chytla? Danuše Nerudová.Zdroj: Deník/Martin Divíšek

Mám to tak odmalička. Naučil mě to otec.

Co vás na tom nejvíce baví?

Souvisí to s mým vztahem k přírodě. Ani mě na tom neláká lov ryb, ale že jste v blízkém kontaktu s přírodou. Naučila jsem se s ní splynout, abych nebyla narušitelkou. Pozorovat, jak se ráno probouzí příroda a ptáci, je neskutečné.

Jak dlouhý čas dokážete u rybaření strávit?

Vydržela bych tam celý den, ale mám děti, takže to není technicky možné.

Ředitel gymnázia Kapitána Jaroše v Brně, kam jste chodila, vás označil jako vynikající studentku. Byla jste vždy jedničkářka?

To mě dost překvapilo. Ale myslím si, že vynikající student se určitě neměří známkami. Měla jsem samé jedničky do páté třídy, ale pak už jsem samé jedničky rozhodně neměla.

Danuše Nerudová.Zdroj: Deník/Martin DivíšekKdo je Danuše Nerudová?



Narodila se 4. ledna 1979 v Brně. Má dva syny. Bydlí v Kuřimi na Brněnsku.

Vystudovala hospodářskou politiku a správu.

Od 2018 byla 4 roky rektorkou Mendelovy univerzity.

Loni oznámila svou kandidaturu na prezidentský post. V 1. kole voleb skončila na třetí nepostupové příčce. Ve 2. kole podpořila Petra Pavla.

Ve volném čase ráda houbaří, chodí po horách a rybaří.