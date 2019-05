Rozkopaná Vysočina: dálnice i hlavní tahy jsou plné dopravních omezení

Vysočina – Trasa z Jihlavy do Pelhřimova, přes Třebíč, po dálnici D1, do Žďáru nad Sázavou nebo přes Havlíčkův Brod. To je namátkou jen několik míst, kde letos řidiči narazí na výrazná dopravní omezení. Na nejvytíženější tuzemské dopravní tepně D1 jsou cestou přes Vysočinu hned tři úseky v rekonstrukci a na čtvrtém – od exiu 81 Koberovice po exit 90 Humpolec - se v roce 2019 začne pracovat.

Ilustrační foto - uzavírka. | Foto: Deník / Ondřej Littera

K tomu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přidá další zhruba desítku rekonstruovaných úseků hlavních tahů – silnic I. tříd, rozestavět chce obchvat Osové Bítýšky, pokračovat bude v práci na obchvatu Kámene. A kraj už oznámil, že pošle stroje na 130 silničních staveb. Řada z nich začala. Nejdražší Historicky nejdražší krajskou dopravní stavbou za bezmála 800 milionů korun je obchvat Velkého Beranova, který mění trasu silnic II/602 a II/353 „Zde je aktuálně doprava vedena jedním pruhem a řízena semafory. Už v blízké době bude svedena na dvouproudou provizorní komunikaci, světelné zařízení se přesune na začátek stavby na křižovatku u Malého Beranova,“ přiblížila krajská mluvčí Eva Neuwirthová. Obchvat se bude stavět ještě dva roky. Od příštího týdne budou dopravní omezení cestou z Jihlavy do Pelhřimova na silnici II/602 v trase Hubenov – Dušejov a Olešná – Strměchy. Inspektoři z Vysočiny zabavili i části tygra určené pro asijskou medicínu Přečíst článek › Uprostřed Třebíče v pondělí 13. května na půl roku zavřou v Hrotovické ulici průjezd přes mimoúrovňovou křižovatku s mostem nad železnicí. Lidé jí obvykle říkají „rampy u nemocnice“. Průjezd pod rampami zůstane v omezené míře zachován. Kraj i stát tam budou stavět nový most a opravovat nájezdy. Čekají se velké kolony ve městě. Ve stejnou dobu silničáři zavřou úsek Štěpánovice – Výčapy na II/360, tedy výpadovce z Třebíče na Moravské Budějovice a Znojmo. „Například mezi obcí Hradec a Ledčí nad Sázavou musí řidiči respektovat dopravní omezení, která se můžou v průběhu stavby různě posouvat po trase modernizace,“ připomenula krajská mluvčí další aktuálně „horké místo“. Avizuje ještě dopravní omezení na křižovatce silnic u Vodaku v Humpolci, kde se bude dělat kruhový objezd. Dále zmínila, že od poloviny prázdnin se bude modernizovat například most v Ujčově na silnici II/187. Slaňování, jeřábování, noční lety. Vojenské cvičení Dark Blade je tu Přečíst článek › Krajští silničáři mezi své letošní největší akce počítají třetí etapu rekonstrukce Mírové ulice v Havlíčkově Brodě, která komplikuje život lidem z několika místních částí. A rekonstrukci ulice V Polích ve Světlé nad Sázavou. Výpadovka na D1 a jiné Na výpadovce na D1 z Třebíče, silnici II/360 od Pocoucova po Trnavu, se bude letos po dobu šesti týdnů za úplné uzavírky rekonstruovat vozovka. Uzavírka se „trefí“ do období mezi půlkou června a koncem prázdnin, termín silničáři teprve upřesní. Na státní silnici I/23, opět nedaleko Třebíče, se připravuje oprava propustku v úseku u Chlístova a Veverky. Částečná uzavírka tam má platit od 27. května do 14. července. Participativní rozpočet opět umožní vylepšit veřejný prostor Přečíst článek › A například opět na krajské silnici II/602 se bude opravovat úsek Měřín – Řehořov. „Realizace je naplánována na období mezi přibližně 15. červnem až 31. srpnem. Přesný termín bude záležet na projednání zhotovitelem,“ uvedl Tomáš Mátl, technicko – správní náměstek šéfa krajských silničářů Vysočiny. V letošním roce hejtmanství Kraje Vysočina spolu s krajskými silničáři prostaví na silnicích v majetku kraje přibližně 1,5 miliardy korun. Stát prostřednictvím ŘSD na Vysočině proinvestuje přes 300 milionů korun na silnicích I. tříd, dalších stamiliony korun pak vloží do letošních fází rekonstrukce dálnice D1. Výběr – větší silniční stavby Kraj Vysočina 2019 Krajské silnice: II/602 Velký Beranov – obchvat (pokračování stavby) II/602 Měřín – Řehořov II/602 Hubenov – Dušejov II/602 Olešná - Strměchy II/353 obchvat Nového Veselí (začátek stavby) II/360 Střítež – Výčapy II/360 Pocoucov – Trnava II/150 Hněvkovice - Kožlí II/347 Staré Bříště – Mysletín II/351 Třebíč (most Hrotovická ul.) II/187 Ujčov (most) Havlíčkův Brod ul. Mírová Světlá n/Sáz. ul. V Polích Zdroj: Kraj Vysočina a KSÚSV Státní silnice I. třídy I/38 Jihlava, mosty přivaděč I/38 D1 – Jihlava, výměna svodidel I/38 Litohoř průtah I/23 Třebíč, nájezdy na II/351 u nemocnice I/19 Sázava – Žďár nad Sázavou I/23 Krahulčí – Telč I/38 Dlouhá Brtnice – Hladov I/37 Laštovičky – Rousměrov I/23 Chlístov, oprava propustku I/19 Dubovice, most I/37 obchvat Osové Bítýšky (začátek stavby) I/38 obchvat Havlíčkova Brodu (zřejmě začátek stavby) I/19 obchvat Kámene, pokračování stavby Dálnice D1: probíhající modernizace úseků: 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ výběrové řízení, začátek modernizace letos: 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec Zdroj: ŘSD

Autor: Hana Jakubcová