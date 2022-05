Jiří Doležal si přitom vzpomíná na devadesátá léta, kdy byla spolupráce s úředníky z tehdejších okresních úřadů jiná. „Cítili s námi na radnicích a v řadě věcí nám byli nápomocní. Měli zákon, který se snažili dodržovat, ale věděli, že starostové budují obce a chápali určité věci,“ popsal starosta a pokračoval: „Dneska je státní správa odtržená od reality. Mají svůj zákon a nekoukají doleva, doprava. My papírujeme a všechno trvá strašně dlouho.“

Celkem se má rušení stavebních úřadů dotknout šestnácti měst a městysů na Vysočině. Starostové s tím nesouhlasí ani jinde, proti je i veřejnost. „Bude to přinášet zbytečné komplikace. Jde hlavně o to, že v Jihlavě neznají místní podmínky. Nemyslím si, že úředníci budou natolik akční a přijedou se k nám podívat,“ uvažovala již dříve Olga Mašterová z Jestřebí, místní části Brtnice.

Extrém jsme odmítli

Které stavební úřady na Vysočině se mají rušit:



JIHLAVSKO

Batelov

Brtnice

Luka nad Jihlavou

Nová Říše

HAVLÍČKOBRODSKO

Golčův Jeníkov

Habry

Štoky

Ždírec nad Doubravou

PELHŘIMOVSKO

Černovice

Horní Cerekev

Počátky

Žirovnice

TŘEBÍČSKO

Budišov

Jaroměřice nad Rokytnou

Jemnice

Okříšky

Podle vedoucího oddělení odborné podpory na ministerstvu pro místní rozvoj Martina Archalouse je slučování stavebních úřadů nutné. „Návrh stavebního zákona z pera předchozí vlády počítal pouze se čtrnácti krajskými stavebními úřady. To byl extrém, který jsme odmítli. Současný stav ale také není udržitelný. Na mnoha z těchto úřadů agendu vykonávají jeden či dva úředníci. Pak stačí nečekaná nemoc a stavební řízení v obci se zastaví,“ vysvětlil Archalous.

Zrušení stavebního úřadu je pikantní pro Luka nad Jihlavou. Tam před časem pracně hledali nového vedoucího. Podle louckého starosty Viktora Wölfla nemá změna žádnou logiku. „Je to krok proti občanům, kteří budou muset více cestovat, stát fronty. Kolikrát si budou muset vzít dovolenou, protože jim to jinak časově nevyjde. Zajímalo by mě, která politická strana dokáže lidem vysvětlit, čím si tímto pomůžeme. S digitalizací, kterou se všichni zaklínají, to nemá nic společného,“ prohlásil Wölfl. I on připojil svůj podpis pod petici starostů, která se snaží rozhodnutí vlády ještě změnit.

Za úředníky se nacestujeme: menší města na Jihlavsku přijdou o stavební úřady

Konkrétně v Batelově aktuálně potřebují změnit územní plán. Nyní na něm pracuje architekt a radnice očekává, že veřejnost bude mít připomínky. I tady pak vstupuje do hry administrativa. „Třeba v místní části Lovětín jsme měli namalovaný čtvereček na čistírnu odpadních vod. A najednou se zjistilo, že na tom pozemku, kde má stát, je dvacet dva majitelů. Pobyt některých z nich není znám, od nich souhlas k prodeji nezískáte,“ pokrčil rameny Jiří Doležal. „A nejhorší je, že úředníci nám řeknou, že majetkové poměry neřeší. To je nezajímá,“ dodala mluvčí radnice Vendula Sedláčková.