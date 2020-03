„Kontrolní měření jsme zrealizovali na základě stížnosti místních obyvatel. Nechali jsme si vypracovat statistiku, na jejímž základě jsme tam pak umístili dva radary,“ popsal důvod instalace měřících zařízení starosta Herálce, který místní část Kocanda spravuje, Zdeněk Gregor.

Statistické údaje byly alarmující. Z 9 579 vozidel, která projížděla v měřeném termínu Kocandou, jich 1 781 jelo do šedesáti kilometrů za hodinu, 591 jelo sedmdesátkou a o deset kilometrů v hodině více bylo naměřeno 171 projíždějícím vozidlům. Třiačtyřicet projíždějících jelo dokonce devadesátkou a víc. „Přes padesát procent aut rychlost nedodrželo, to není úplně v pořádku. Podobný problém je ale asi v každé vesnici. Proto chceme umístit další dva radary i v Herálci,“ vyjádřil se Gregor.

Radary ukazující řidičům, jakou rychlost mají na tachometru, prý situaci o něco zlepšily. „Doprava se o něco zklidnila,“ zmínil herálecký starosta.

Pravidelné měření rychlosti v místních částech Nového Města na Moravě provádí tamní městská policie. I strážníci už mají vytipovaná místa, jimiž řidiči projíždějí značnou rychlostí. „Nejhorší je Rokytno. A to i přesto, že se tam již umístil radar. Kdybychom tam měřili každý den, tak tam pokaždé někoho chytneme. Od příjezdu z Nového Města je dlouhá rovinka a auta tam jezdí opravdu rychle. Nejvíce jsme naměřili čtyřiasedmdesát kilometrů v hodině,“ informoval šéf Městské policie Nové Město na Moravě Jiří Hradil.

Naopak nejdisciplinovaněji jezdí prý řidiči ve Slavkovicích. „Měříme v Olešné, v Rokytně, v Maršovicích i ve Slavkovicích. Ve Slavkovicích jsme většinou žádné překročení rychlosti nezaznamenali,“ pochválil řidiče projíždějící Slavkovicemi Hradil.

Také vedení radnice v Bystřice nad Pernštejnem ví o problému s nedodržováním rychlosti v tamních místních částech. Dlouhodobě provádí měření například v Lesoňovicích. „Nejvyšší naměřená rychlost tam bylo 140 kilometrů v hodině. A to do kopce,“ poznamenal bystřický starosta Karel Pačiska. „Podobný problém máme i v Rovném,“ dodal.

I on souhlasí s tvrzením, že měřiče rychlosti mohou situaci zmírnit. „Je to psychologický moment. Jakmile řidiči vidí blikající červené číslo, sundávají nohu z plynu. Málokdo přidává,“ nechal se slyšet bystřický starosta.

Podle policistů je ovšem nedodržování rychlosti problémem nejen v malých obcích. „Řidiči nedodržují rychlost jízdy jak v malých obcích, tak i ve městech. Podle nás nelze říci, kde je tomu častěji. Dopravní přestupky nedodržení nejvyšší povolené rychlosti zjišťujeme na různých místech v Kraji Vysočina,“ informovala mluvčí Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Dana Čírtková.

Policisté už také vypozorovali, na kterých místech řidičům nejčastěji „ztěžkne noha na plynu“. „Obecně lze říci, že to bývá na rovných a frekventovaných úsecích,“ konstatovala Čírtková.

V Kraji Vysočina je i mimo obydlené části řada úseků, kde řidiči pravidelně rychlost překračují. Patří mezi ně například silnice první třídy číslo 38 Havlíčkův Brod - Jihlava - Moravské Budějovice, dále komunikace druhé třídy číslo 602 z Jihlavy do Pelhřimova a z Jihlavy do Velkého Meziříčí. „Mezi úseky, kde řidiči nedodržují rychlost, patří i silnice druhé třídy číslo 353 z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou,“ doplnila Čírtková.