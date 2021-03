Jeho tělo je podle jeho slov i soukromým deníkem. „Někdo si schovává fotografie. Já, když si chci nějaký zážitek ponechat u sebe napořád, si jej nechám vytetovat na tělo. Mám tak u sebe třeba psa, se kterým jsem vyrůstal. A taky iniciály babiček a dědečků,“ popisuje Filip Šustr.

Podobně je to také s obrázkem kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který si nechal vytetovat na hruď. „Jsem rodilý Žďárák a Žďár je mým domovem. Svůj domov jsem nechal znázornit Zelenou horou, která je dominantou Žďáru. Pro mě je velmi důležité mít domov a zázemí. Když má člověk zázemí, je to cesta ke štěstí, radosti a spokojenosti,“ tvrdí muž, jehož tělo zdobí pětadvacet obrázků a nápisů. Právě nápisy zaujmou na první pohled tím, že jsou ryze české. „Čeština je mi bližší než angličtina. Angličtina je líbivá a je to mezinárodní jazyk. Ale já chci tetování v češtině,“ prohlašuje Filip Šustr.

Někdo bere tetování jako módní záležitost. Jiný ho zase zvolí na radu či žádost partnera. „Pro mě musí mít každé tetování určitý význam. Někdo ho má proto, že ho chce ukazovat. Já ale nemám tetování kvůli tomu, aby bylo prioritně vidět,“ podotýká muž ze Žďáru, kterému slouží tetování i coby módní doplněk. „Kromě hodinek nenosím žádné šperky. Mými ozdobami jsou tetovačky,“ míní Filip Šustr.

Toho, že by se jednou v souvislosti se stárnutím, mohly obrázky na jeho těle měnit a nemusely by být už tak povedené, se nebojí. „Šel jsem do toho s tím, že to bude na celý život. Každý, kdo má tetování, s tím musí počítat. S tetováním zestárnu a jednou budu třeba cool děda,“ směje se Filip Šustr.

Rodina je prý s jeho tetovací vášní smířená. „Jsou v pohodě, hodnotí to spíš kladně. Děda byl vždycky konzervativní. Nicméně když jsem mu vysvětlil, jaký má moje tetování význam a co pro mě znamená, tak se nakonec líbilo i jemu. A svou mamku inspiroval k tomu, že si sama už před lety nechala udělat první tetování. A teď plánuje další,“ říká Filip Šustr.