Samoobslužná roubenka na Pelhřimovsku: funguje nonstop, peníze jdou do kasičky

Je to fajn zpestření při cestě, pochvaluje si Nikola Šafaříková nápad Jaroslavy a Milana Blažkových. „Pravidelně se tu zastavujeme, když jdeme kolem. Je to super nápad a úžasná odměna na cestě. Hlavně v této době, kdy je všechno zavřené, je to ideální. Mělo by to být na více místech,“ směje se Nikola Šafaříková, která vyrazila se Sandrou Svobodovou na Křemešník a teď se obě vrací zpět do Nového Rychnova.

Cykloroubenku U Kaštanu provozují manželé Blažkovi v Chaloupkách u Nového Rychnova. | Foto: Deník / Denisa Krejčí

Právě na trase mezi Chaloupkami, místní částí Nového Rychnova na Pelhřimovsku, a Křemešníkem leží takzvaná cykloroubenka U Kaštanu, kterou manželé Blažkovi provozují. Jde o samoobslužnou chaloupku. Nápad je postaven na vzájemné důvěře. V budce si výletníci mohou vybrat, na co mají chuť. Pak už stačí jen částku, která je u zboží uvedená, vhodit do kasičky připevněné na stěně. K dispozici jsou sušenky, slané brambůrky, všelijaké chlazené nápoje, ale i varná konvice, čaj a káva. „Lidem důvěřujeme a zatím s tím máme jen dobré zkušenosti," říká Jaroslava Blažková. Majitelé původně plánovali mít cykloroubenku otevřenou jen přes letní sezonu, protože nevěřili, že by mohla fungovat celoročně. Opak je ale pravdou. „Projíždí tudy hodně cyklistů, kteří se u nás rádi zastavují. Stává se, že se tu sejde i pětadvacet turistů najednou. A letos napadlo hodně sněhu, takže jezdili i běžkaři," vypráví Milan Blažek a u originálního sezení, které sám vyrobil, upíjí kávu. Otevřeno nonstop Roubenka, k jejíž návštěvě vybízí i cedule s nápisem otevřeno, je tak návštěvníkům s dobrými úmysly k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, 365 dní v roce. Blažkovi navíc bydlí kousek od roubenky, takže ji mají stále pod dohledem. „Když někdo přijde a ve srubu něco není, tak pro to doběhnu domů. Řešíme to operativně," ukazuje na dům naproti roubence její spolumajitelka. Na klidné stezce cestou na Křemešník stojí dřevěný samoobslužný stánek od července 2019. Nad stavbou chaloupky s občerstvením ale Blažkovi přemýšleli již dříve, když cestovali po Alpách. „Vždycky jsme si říkali, že tady by byla pěkná chaloupka, kde bychom si mohli cokoliv koupit. Občas se nějaká našla, ale bylo jich hodně málo," vzpomíná Jaroslava Blažková. Impulsem pro vybudování občerstvení u lesa ale nakonec byl unavený cyklista. „Tenkrát tudy jel pán na kole, který byl úplně vyřízenej a sednul si tu na lavičku. Koukal jsem na něj z pergoly, tak jsem mu přinesl pití a on byl nesmírně vděčný za záchranu," doplňuje manželku Milan Blažek. Roubenka navíc cyklistům, kteří jezdí na elektrokole, nabízí možnost si své parťáky dobít.