Lidé se ptají i na radnicích ve větší vzdálenosti, ať už jde například o Luka nad Jihlavou, Kamenici, Jamné, Batelov, Stonařov nebo Třešť. „Zájem je a v souvislosti s pandemií neklesl. Naopak,“ potvrdil Deníku realitní makléř Milan Plodík.

Nejde přitom ale jen o to rozprodávat pole, pro růst obyvatel musí být nachystaná také infrastruktura. Obec musí mít dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod, vodovodu, dost místa ve školce i škole a nesmí chybět ani obchody. A místo, kde se budou lidé potkávat. A to v Nových Domcích poté, co skončil hostinec, chybí. „Uvažujeme o tom vybudovat zázemí k víceúčelovému hřišti a u toho nějakou místnost, kterou bychom nabídli k pronájmu na provozování hospody nebo restaurace,“ naznačil jednu z možností starosta Velkého Beranova.

Prostory k setkávání pak chybí i na místech nové výstavby v krajském městě Vysočiny. „Nově se při plánování rozvoje města na tyto aspekty zaměřujeme,“ uvedl však vedoucí útvaru městského architekta Aleš Stuchlík s tím, že ne vždy musí jít o budovu, kterou vlastní město. „Stejnou službu levněji nabídnout třeba restaurace nebo kavárna,“ uvědomuje si úředník.

Konkrétně pro místní část Handlovy Dvory již vznikla studie, která navrhuje lokální centrum ve vazbě na nové trolejbusové zastávky. „Obdobně je připravována územní studie v Hruškových Dvorech. Na Dolině by měla být chybějící občanská vybavenost doplněna na dosud prázdném pozemku u zastávek S. K. Neumanna,“ vyjmenoval Stuchlík.

Podobnou cestou chtějí jít v Rantířově. Padesát hektarů pole naproti hospodě U Golema se za několik let změní v sídliště, kde bude dokonce i náves. Má tam být i budova pro obecní úřad a sakrální stavba. Zhruba padesátka domů tam bude stejných, se sedlovou střechou. Bude to na pohled malebná vesnice, míní starosta.

Lidé si však obvykle poradí sami i bez kulturního domu, klubovny nebo hostince. V době zavřených hospod si zvykli navštěvovat se doma. „Soused koupí sud a sejdeme se u něj. Příště ho koupím zase já a pak někdo další. Funguje to,“ usmál se Ondřej Marek z Jihlavska, který se stejně jako mnozí jiní s přáteli přesunul z hospody do garáže a už u toho zůstal. O tom, že by lidé požadovali v místě nového bydliště budovu pro scházení neví ani makléř Plodík. „To vám neřeknu, jestli lidem chybí místa pro scházení. Zájemci o bydlení se na to ale neptají,“ uzavřel.