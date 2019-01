Jihlava – Důraz na komunikaci, schopnost efektivně a rychle se učit, kreativita nebo emoční inteligence. Na tom staví projekt nové ScioŠkoly, který budou moci děti poprvé okusit už od letošního září. V novém školním roce nahradí tento koncept v Jihlavských terasách v Havlíčkově ulici dosavadní základní školu Meruzalka.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Sejkora

Nyní hledají organizátoři konceptu nové vedení školy, a také se přijímají další žáci. „Kapacita je maximálně 80 dětí v první až sedmé třídě základní školy. V současné době drtivá většina dosavadních žáků na škole zůstává. Máme 60 dětí, dalších 20 proto ještě můžeme přibrat,“ uvedl Marian Golis, který žije v Jihlavě a ve společnosti Scio má na starosti právě projekt jihlavské školy.

Nejvíce volných míst je ve třídách od 2. do 7. třídy. V průměru tak do každé třídy chodí 10 až 12 žáků. „V nižších ročnících je žáků více, sháníme proto především děti do vyšších tříd,“ poznamenal Golis. Přihlašovat žáky mohou rodiče prakticky kdykoli po celý školní rok. Ideální je však ozvat se co nejdříve, aby ještě bylo místo.



Formálně vznikla ScioŠkola v Jihlavě notářským zápisem, který proběhl začátkem června letošního roku.

Rodiče budou platit školné, to bude přizpůsobeno regionu, ve kterém se škola nachází. Jihlavská škola se tak zařadí vedle dvou v Praze a po jedné v Brně a Olomouci. „Školné bude kolem čtyř tisíc korun měsíčně,“ uvedla Lucie Macášková Hejbalová z komunikace projektu ScioŠkol. V Praze je školné vyšší.



Jihlavská škola bude stát na stejných principech, jako ostatní ScioŠkoly. „První zásadou je, že připravuje děti na život v současném světě. V něm už nejsou tolik potřeba naučené znalosti jako spíše měkké dovednosti,“ dodala Hejbalová.



K dětem budou ve škole přistupovat individuálně, protože každé dítě je jiné, má jiné silné stránky, jiný způsob učení. „Školy také stojí na hodnotnách, které pomohou dětem, aby dokázaly aktivně měnit svět k lepšímu. Zásadními hodnotami jsou svoboda, morálka, aktivita, optimismus, odvaha, otevřenost,“ vyjmenovala Hejbalová.

Školy staví na poznatcích moderních věd, jako je pedagogika, neurologie nebo psychologie. Ty ukazují, že klasické způsoby učení jsou v mnohém překonané. „Čerpáme z vlastních dlouholetých zkušeností. Společnost Scio působí v oblasti vzdělání více než 25 let. Mimo to si bereme inspiraci z úspěšných zkušeností zahraničních škol, které fungují řadu let a mají mnoho úspěšných absolventů,“ uzavřela Hejbalová.



Projekt Montessori škol, které nastolila v Jihlavě právě základní šola Meruzalka, však nekončí. Některé rodiče budou chtít pokračovat i nadále, pouze na jiném místě a jiným způsobem.