Vysočina – Jaro se blíží mílovými kroky, mnohé sjezdovky už svou činnost ukončily a lyže a snowboardy milovníků zimních radovánek zamířily zpátky do sklepů a komor. Někde se sice ještě lyžuje, podle provozovatelů sjezdovek i samotných lyžařů jde už ale jen o poslední záchvěvy.

„Letos jsem si lyžování opravdu užil do sytosti. Jezdívám do Nového Jimramova, mám to tam rád i kvůli krásným výhledům, ale tentokrát tam měli nějakou poruchu či co, tak jsem začal jezdit na Harusův kopec do Nového Města na Moravě. Musím říct, že jsem si pokaždé skvěle zalyžoval,“ pochvaloval si Petr Jurný ze Žďáru nad Sázavou.