Silná námraza na Vysočině přetrvá do pátku, může lámat větve

Vysočina - Silná námraza, která se nyní tvoří na Vysočině, přetrvá do pátečního dopoledne. Námraza může lámat větve či přetrhat dráty elektrického vedení, a tím narušit zásobování elektřinou. Při oblevě by si lidé měli dát pozor na padající kusy námrazy. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav.

Jihomoravský kraj začala ledovka místy pokrývat už v noci na dnešek, odpoledne a v noci na pátek tvorba zeslábne. "Zvýšené riziko další tvorby ledovky předpokládáme zejména v pátek ráno a dopoledne, kdy jsou v oblasti očekávány četnější mrznoucí srážky a plošný výskyt tvorby ledovky je tak nejvyšší," dodal ČHMÚ. V noci začne do Česka od severozápadu postupovat pásmo mrznoucích srážek, při kterých se bude vytvářet slabá ledovka. Do jihovýchodní poloviny Čech, na jižní a jihovýchodní Moravu dorazí mrznoucí déšť později během noci a v k pátečnímu ránu. Pásmo mrznoucích srážek bude na postupu k východu slábnout. Od dnešních 21:00 tak ledovka hrozí v Praze, Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Ústeckém kraji. Od pátečních 02:00 začne platit také v krajích Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký a Vysočina. Meteorologové upozornili, že silná námraza může lámat větve, trhat dráty elektrických vedení a komunikačních rozvodů, narušit zásobování elektrickou energií či komunikační infrastrukturu. Vyloučit nelze zkraty a poruchy indikátorů či hlásičů. Padající kusy námrazy při oblevě mohou ohrozit lidi nebo vozidla pod stromy, opadaná námraza na vozovkách může negativně ovlivnit silniční provoz. Ledovka vzniká jako průvodní jev mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení, kdy na zemský povrch dopadají kapky přechlazené vody nebo kapky dopadají na povrch o teplotě pod nulou. Na rozdíl od náledí bývá čirá a mnohdy naprosto hladká. Vzniká nejen na cestách, ale i na větvích či sloupech. Opatrní by měli být chodci i řidiči, kteří by měli sledovat aktuální dopravní zpravodajství. Česko je už několik dní pod inverzní vrstvou, která stále klesá a zesiluje. Středeční hranice se nacházela ve výšce kolem 1000 metrů nad mořem, dnes klesla přibližně na 850 až 900 metrů. Z nízké oblačnosti tak každým dnem "vykukuje" stále větší plocha území pohraničních hor a podhůří, ale také vrcholky Brd. "V noci a během pátku bude přecházet k východu slábnoucí okluzní fronta, která inverzní zvrstvení naruší jen částečně," uvedli meteorologové. Zatímco ještě dnes se teploty pohybují kolem nuly a ráno mrzlo, během Vánoc čekají meteorologové výrazné oteplení a většinou zataženou oblohu se srážkami. Na Štědrý den má pršet, na horách sněžit, teploty přes den podle týdenní předpovědi vystoupí na tři až sedm stupňů Celsia, na Moravě nepřekročí čtyři stupně. První svátek vánoční může rtuť teploměru vyšplhat na deset stupňů a na Štěpána někde až ke 12 stupňům Celsia. Od úterka by se mělo postupně ochladit.

Autor: ČTK, Redakce