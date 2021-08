Mám velkou radost z toho, že je naše koupaliště skutečně na úrovni, neskrýval nadšení Miloň Slabý, starosta Jemnice na Třebíčsku. Tamní biotop totiž časopis Forbes zařadil mezi nejkrásnější přírodní koupaliště v České republice. „Myslím, že to je pádný důkaz, že máme nejlepší místo na koupání na Třebíčsku,“ dodal starosta.

V Jemnici mají koupaliště, které funguje na principu biotopu. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Výhodou jemnického biotopu je nechlorovaná průzračná voda. „Dříve to býval klasický bazén s vodou z vodovodního řádu, kterou jsme ošetřovali chemicky. Později jsme to zkoušeli i solí. Nyní ji bereme z řeky Želetavky a následně čistíme. Je to rozhodně ekologičtější,“ přiblížil Slabý.