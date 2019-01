Žďársko /VIDEO/ – Letošní nezvyklé bohatá nadílka sněhu, která zasypala Žďársko, přivedla do regionu davy nadšených lyžařů. Ty láká nejen solidní sněhová pokrývka, ale i stovky kilometrů upravovaných tras.

Mezi nejvíce navštěvované patří okruhy na Žďársku a Novoměstsku. A přestože víkend tentokrát nenabídl azurově modrou oblohu a třpytivý prašan, běžkaři se to na lyžařských trasách jen hemžilo. „I když dnes dost chumelí a pofukuje, svezení je parádní. Zrovna před chvílí nás předjela rolba, takže máme trasu jak vysoustruženou. Klobouk dolů před žďárskými stopami, v tomhle počasí by se kdekdo na jejich úpravu vykašlal. Ale lidi to určitě ocení, je jich tu plno,“ nechal se v sobotu odpoledne slyšet Radek Poul, který na Žďársko pravidelně míří z Třebíče.

„U nás totiž ani letos skoro žádný sníh není, byť je to taky Vysočina,“ dodal lyžař.

Zatímco kvůli sobotnímu sněžení byl upraven v okolí okresního města „jen“ takzvaný Žďárský okruh, v neděli, kdy se vločky přestaly sypat z oblohy, přišla řada také na některé další oblíbené okruhy vedoucí okolo Žďáru i řady sousedních obcí.

Davy natěšených sportovců vyrazily o víkendu také na Novoměstsko. A tamní provozovatelé ubytovacích i restauračních zařízení si spokojeně mnou ruce. „Nyní jsme opravdu plně obsazeni. Tři Studně a Novoměstsko obecně patří mezi vyhledávané zimní rekreační oblasti pro Brno i Prahu, takže máme hodně hostů i z těchto koutů republiky. Po několika letech to konečně vypadá na tu pravou zimu, jak ji na Vysočině známe z minulosti. Lyžařské trasy jsou opravdu excelentní, běžkaři si je pochvalují, je radost vyjet,“ uvedl Jiří Halva z hotelu U Loubů ve Třech Studních na Novoměstsku. V době obědů se dle jeho slov dveře netrhnou ani v hotelové restauraci, kam vyčerpaní běžkaři míří za zahřátím a nabráním sil.

Informace o úpravě některých tras:



Žďárské trasy: www.skizdarsko.cz

Novoměstské trasy: www.lyzovani.nmnm.cz

Bystřické trasy: www.bystricenp.cz/lyzarske-trasy-2019

Velkomeziříčské trasy: https://www.skivm.cz/ski-areal/bezecke-trasy

Nejinak je tomu s ubytovanými hosty například i v Penzionu pod Drátníkem v Blatinách, kde hlásí také plnou kapacitu a kvalitní lyžařské stopy, do nichž lze „naskočit“ hned v těsné blízkosti penzionu.

Díky milovníkům běžeckého lyžování, a to jak místním, tak lidem ze vzdálenějších koutů republiky, se mnohdy zaplní i jinak malé vesnice s pár obyvateli. „Je pravda, že hlavně o víkendech se naše obec opravdu zalidní, je to tu samý lyžař,“ potvrdil se smíchem Jiří Subý, starosta Račína na Žďársku.

V okolních lesích však zároveň upozorňuje běžkaře na popadané stromy. „Lyžaři si ale vždy nějakou náhradní cestu najdou, a třeba trasa od Velkého Dářka je prý v pořádku a podle počtu lidí, kteří z ní k nám najíždějí, je i velmi oblíbená,“ dodal račínský starosta.

Invaze běžkařů ale mnohdy přináší i potíže. Kvůli letošnímu velkému množství sněhu, který v některých obcích není už moc kam odklízet, se značně zredukovaly i možnosti parkování. „Mnozí lyžaři, zvláště ti přespolní, jsou bohužel skutečně nesoudní. Nedávno jsme museli jednomu rázně vysvětlit, že nám opravdu nemůže zaparkovat auto v pracně vyházeném vjezdu do domu. A tradicí už je, že někteří lidé odstavují svá auta před hasičskou zbrojnicí, ačkoliv je tam viditelně vyznačený zákaz. Kdyby chtěli hasiči vyjet k zásahu, mají smůlu. V minulosti jsme se u nás setkali i s nešvarem, že přijíždějící lyžaři parkovali auta podél hlavní silnice dokonce ve dvou řadách vedle sebe. Po silnici se pak skoro nedalo projet,“ postěžovala si jedna z obyvatelek Rokytna na Novoměstsku.

„Sama také ráda lyžuji, ale člověk musí trochu používat hlavu a myslet i na ostatní,“ dodala žena, jež si nepřála uvést své jméno.

Kromě upravených běžeckých stop na Žďársku a Novoměstsku mohou zájemci v regionu využít i mnohé další trasy, jejichž najíždějí a úprava jsou v režii obcí, nejrůznějších institucí i jednotlivých nadšenců. Zalyžovat si lze kromě jiného v okolí Radostína a Ostrova nad Oslavou nebo třeba na Bystřicku.