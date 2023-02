Školu bude v unikátním sporu zastupovat advokát Luboš Kliment. Podle něj je výsledek soudu nejistý, ale určitou naději neskrývá. „Už to, že se soud rozhodl žalobou zabývat, vzbuzuje jisté naděje. Domnívám se, že vzhledem k značné vleklosti sporu, v němž všechny soudy byly na straně školy, by mohlo k jisté finanční satisfakci minimálně za průtahy dojít,“ míní Kliment.

Škola a její zřizovatel město Žďár nad Sázavou musela bývalé učitelce Humpolíkové uhradit necelé čtyři miliony korun po rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2016. Ten po vleklých tahanicích a odvoláních po soudech nižší instance nakonec rozhodl, že škola v roce 2007 s Humpolíkovou neoprávněně rozvázala pracovní poměr. Problém byl především v takzvaném řetězení smluv na dobu určitou.

Všechny soudy nižší instance, včetně nejvyššího, ale tehdy rozhodly, že postup školy byl správný. Napoprvé to uznal i ten ústavní, ale v roce 2016 otočil a konstatoval, že škola chybovala, a pracovní smlouva Humpolíkové trvala dalších devět let. Celou dobu měla pobírat plat a škola jí ho musela zpětně doplatit. Za období od srpna 2007 do října 2017 to bylo zhruba 2,4 milionu korun. K tomu 1,5 milionu za úroky z prodlení. Celkem necelé čtyři miliony korun. „Ústavní soud dospěl k názoru, že byla porušena práva paní Humpolíkové na soudní ochranu. Došlo k takzvanému řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, což je z důvodu ochrany zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu zakázaná praxe,“ sdělila loni na podzim k rozhodnutí z roku 2016 mluvčí Ústavního soudu Michaela Čihalíková Sedláčková.

Jaký je postoj ministerstva, není zatím jasné. Ve sporu by měl ministerstvo zastupovat advokát z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. S jakým návrhem k soudu přijde, bude jasné až na prvním jednání. Ministerstvo nechce kauzu komentovat. „Ministerstvo spravedlnosti se jako jeden z účastníků k probíhajícímu řízení nemůže vyjadřovat. Posouzení oprávněnosti nároku je na rozhodnutí soudu,“ sdělila Deníku Markéta Poslušná z tiskového oddělení ministerstva.