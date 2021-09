/VIDEO/ Už zdálky příchozí zaujme příjemná vůně. Brambůrky, pražená slunečnicová semínka nebo kukuřice? Samá voda. Pár metrů po čichu a v zadním traktu blanenského hotelu Probe narazí na bedny plné moučných červů. Je ve výrobně rodinné firmy WormUP, kde z nich za chvíli bude výtečná lahůdka. Křupaví červíci.

Rodinná firma WormUP z Blanska. | Video: Deník/Jan Charvát

S příchutí soli, česneku, chilli, kari nebo slané skořice. „Spousta lidí, jak uslyší slovo červ, si hned představí nějakou mrtvolu. Fuj, hnus. Má k nim už automaticky odpor a do pusy by je v životě nedala. My zpracováváme larvy potemníka moučného, které se chovají na farmě v obilném substrátu. Krmí se mrkví a jablky. Nic, co by člověk normálně nejedl,“ vysvětluje šéf firmy Libor Sloupenský.