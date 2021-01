Unikátní ochranný prvek, spirálu na vodiče venkovního vedení vysokého napětí, představili energetici ve Žďáře nad Sázavou.

Ochranné prvky na elektrickém vedení umožní ptákům snadnější orientaci. | Foto: Václav Hlaváč.

Má chránit ptáky před nárazy do elektrického vedení. „Linky elektrického vedení jsou pro ptáky obrovský problém. Má to dvě roviny. Některé skupiny ptáků, například dravci, sovy nebo čápi, usedají na linky vedení a často tak dochází k úrazu elektrickým proudem. To je celosvětový problém nadzemních vedení. Uhyne tak obrovské množství ptáků,“ popsal první část problematiky ptáci versus elektrické vedení šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.