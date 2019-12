„Spíše než oslavy lze na Vysočině očekávat připomínání. V tuto chvíli, tedy na přelomu roku ještě není definitivně složen program aktivit, které by se měly citlivě prolnout celým rokem 2020. První připomenutí už ale proběhlo na konci roku 2019, kdy se slavnostně sešli všichni dosavadní zastupitelé a společně zavzpomínali na uplynulá volební období,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Kraj Vysočina také vydal přehlednou publikaci mapující zásadní události jednotlivých období, která je doplněna fotografiemi.

„V první polovině letošního roku bude 20leté historii Kraje Vysočina věnována tematická příloha krajských novin, můžeme slíbit, že připomínka historie bude prolínat téměř všechny krajské zásadní akce,“ zdůraznila Svatošová. Je to například předávání nejvyšších ocenění kraje, slavnostní večer udílení záslužných medailí složkám IZS, Den s krajem,“ nastínila některé projekty mluvčí Svatošová. Otázky na vznik kraje a jeho historii se objeví v pravidelných studentských soutěžích S Vysočinou do Evropy i Poznej Vysočinu. „Zásadní událostí spojenou s připomenutím 20 let kraje bude slavnostní otevření Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě,“ zdůraznila Svatošová s tím, že o dalších konkrétních akcích bude kraj veřejnost postupně informovat.

Kraj Vysočina (do května 2001 Jihlavský kraj, poté až do července 2011 pouze Vysočina je samosprávný kraj v České republice ležící na pomezí Čech a Moravy. Je složen ze tří okresů bývalého Jihomoravského kraje (okres Jihlava, okres Žďár nad Sázavou a okres Třebíč), okresu Havlíčkův Brod z bývalého Východočeského kraje a okresu Pelhřimov z bývalého Jihočeského kraje. Na severu sousedí s Pardubickým krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem, na jihozápadě s Jihočeským krajem a na severozápadě se Středočeským krajem. Nejjižnější část Kraje Vysočina je vzdálena přibližně 5 km od státní hranice s Rakouskem. Žije zde přibližně 509 tisíc obyvatel.

Kraj Vysočina udílí od roku 2007 několik různých ocenění osobnostem Kraje Vysočina. Jsou jimi Kamenná medaile, Skleněná medaile, Dřevěná medaile a Bronzová pamětní medaile. Autorem výtvarných návrhů medailí je sochař Radomír Dvořák. Kamenná medaile je zhotovena z mrákotínské žuly a je vyráběna v kamenosochařském středisku Lipnice nad Sázavou při Střední odborné škole uměleckoprůmyslové ve Světlé nad Sázavou. Skleněná medaile je zhotovena z čirého, zeleného a modrého skla, vyráběna je na uměleckoprůmyslové škole ve Světlé nad Sázavou, dřevěná medaile je zhotovena z dřeva jeřábu ptačího a je vyráběna Radomírem Dvořákem. Bronzová pamětní medaile je určena významným návštěvníkům Kraje Vysočina a je zhotovena z bronzu, vyráběna je ve Slévárně a modelárně Nové Ransko.

Vytvoření Jihlavského kraje bylo iniciováno Vlastou Parkanovou a podle ní měl představovat brzdu opakování moravských nároků na obnovení země Moravské jako politického celku a koncepce spolkových zemí jako varianty samosprávy, kterou v poslanecké sněmovně požadovaly strany moravského hnutí na počátku 90. let. Proti Vlastě Parkanové stál v bodě vytvoření Jihlavského kraje především Jan Ruml, který argumentoval že jde o neorganické sloučení Čech a Moravy a zpracoval vládní návrh 13 krajů bez Jihlavského kraje a s Prahou jako součástí Středočeského kraje

Mezi těmito návrhy posléze vzniknul vládní kompromis a dnešní kraj Vysočina se tak stal posledním přidaným krajem do návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, a to sněmovním výborem v říjnu 1997.

Dne 31. května 2001, dnem vyhlášení novelizujícího ústavního zákona získal kraj nový název Vysočina (současně byly přejmenovány i další tři kraje), což bylo iniciováno předchozí anketou mezi občany kraje a usnesením zastupitelstva kraje. Spolu s hlavním městem Prahou tak byly jedinými kraji v Česku, které neměly v názvu stanoveném ústavním zákonem slovo „kraj“. Kraj ale 2. srpna 2010 navrhl ústavní zákon, jímž se měl název změnit na Kraj Vysočina, a Poslanecká sněmovna 23. března 2011 tento návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu reagujícího na stanovisko vlády schválila, žádný poslanec nehlasoval proti návrhu a žádný poslanec během projednávání nevznesl námitku k podstatě návrhu. Tato novela ústavního zákona nakonec úspěšně prošla celým legislativním procesem a nabyla účinnosti dne 1. srpna 2011. Od tohoto data jde tedy již o „Kraj Vysočina“. Druhou změnu názvu předkladatel zdůvodnil tím, že si ji vynutila sama praxe, protože subjekty používají název Vysočina ve spojení s určením kraj naprosto běžně, a to i v písemných a právních dokumentech, a prosté označení Vysočina bez dalšího vymezení komplikuje namnoze určení, zda se nejedná například o obchodní organizaci nebo výrobek, eventuálně geografický pojem. První sídlo kraje bylo v jihlavském sídle Komerční banky.