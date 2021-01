Kraj chce být oficiální součástí procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. „Máme jednu zásadní připomínku, a to změnu ustanovení, aby výběr finální lokality pro úložiště proběhl se zohledněním oprávněných zájmů dotčených obcí a kraje a především až po vypořádání veškerých důvodných rizik souvisejících s umístěním. Aktuální návrh z pera ministerstva pro místní rozvoj posouvá míru zapojení dotčených obcí z 'konsensu se zájmy' na pouhou 'účast',“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

„Myslím, že tím dáváme dostatečně najevo, že nesouhlasíme s tím, aby si ministerstvo měnilo své legislativní nástroje bez toho, aniž by nám tady existoval zákon o zapojení dotčených obcí do výběru hlubinného úložiště,“ dodala Hajnová.

Bavit se osobně

Chtějí se s vedením obcí, které by úložiště zasáhlo, bavit i osobně. „S některými už jsem se setkala, ale jde to v této době pomaleji, než bych si představovala. Každopádně je to ale první krok. Chci otevřít komunikaci, abychom měli informace z první ruky a ne jen prostřednictvím médií,“ podotkla Hajnová.

Jejich názor na úložiště prý bude patrný i z programového prohlášení, které by se mělo dostat na stůl koncem února. „Byli bychom rádi, aby věděli, že stojíme na straně dotčených obcí. Je však předčasné předjímat, jak bude to prohlášení vypadat,“ konstatovala Hajnová.

Konkrétní, ať už pozitivní či negativní, postoj se radní ale zatím říct zdráhají. „Rozhodně zastupitelstvu nebudeme za každou cenu vnucovat nějaké usnesení. Chceme ale deklarovat to, že budeme stát za názorem obcí. Lidově řečeno, že s nimi budeme držet basu,“ doplnil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Na Vysočině jsou dvě ze čtyř lokalit, které stát vytipoval jako vhodné místo pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. Jedna z nich je Horka na Třebíčsku a druhá Hrádek na Jihlavsku. Obě oblasti proti tomuto záměru protestují.