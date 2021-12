Není pochyb, že je v zoologické zahradě i v zimě co vidět. „Jsou zvířata, která si to vyloženě užívají, třeba irbisové nebo pandy červené. Tuleni také mají rádi chladno a třeba vydry malé jsou z tropů, ale v zimě se i koupou. Medvědi malajští také chodí ven za každého počasí, i když jsou doma v Malajsii, Indonésii nebo Thajsku, kde neznají zimní spánek,“ jmenuje Martin Maláč.

Samozřejmě jsou i zvířata, kterým zima vadí. Například hrošíci iberijští žijící ve vodě musí být zavřeni uvnitř. Tapíři nebo kapibary pouští chovatelé ven proběhnout jen na hodinku, dvě podle teploty a třeba u žiraf pak není problém v teplotě, ale aby nestouply na led.

Co se týká Štědrého večera, nemají zvířata obvykle nic extra. „Záleží na chovatelích. Třeba kočkovité šelmy ale mají v poslední den v týdnu půst a troufám si říct, že kdyby Štědrý den vycházel na neděli, nedostaly by nic,“ odhaduje mluvčí zoo. Kopytníci pak zřejmě dostanou kousek ovoce navíc. „Jako u lidí jim sladké spíše škodí,“ porovnává Martin Maláč a dále zmiňuje lemury. „Strašně jim chutnají banány, ale jsou pro ně až nezdravé. Tak dostanou na Štědrý den třeba o půl banánu více nebo pár kuliček hroznů navíc.

Kapr pro vydry a pelikány

Ani tradiční kapr není nijak častou večeří čtyřiadvacátého prosince. „Některá zvířata, která se živí rybami, možná budou mít kapříka. Rybáři nám je vozí během výlovů,“ říká Martin Maláč s tím, že sladkovodní ryby mají rádi pelikáni, vydry malé nebo další vodní ptáci. Občas dostanou rybu i medvědi malajští.

Zvířata se pak mohou také těšit na vánoční stromky. Do zoologické zahrady se dostávají ty, které nikdo nekoupil. „Býložravcům složí jako potrava, žirafy, antilopy nebo tapíři si pochutnají. A pak jsou zvířata, kteří si s nimi pohrají. Levharti nebo tygři uplatní své hravé a ničitelské schopnosti, stejně tak medvědi. Těm třeba stromeček potřeme medem, oni ho pak olizují,“ usmívá se mluvčí zoo.

Občas se setkává i s dotazem, jestli v zoologické zahradě chtějí odstrojené stromečky od veřejnosti. „To se omlouváme, ale nejde to. Jednak je tam riziko, že tam zůstane drátek a to by byl problém a pak stromečky po týdnu v bytě osychají,“ vysvětluje Martin Maláč s tím, že desítky stromků od prodejců v zoologické zahradě skladují na hromadě ve vlhku a ve stínu. Po loňských Vánocích je zvířata dostávala dva měsíce a pak už prý bylo znát, že jim trochu zevšedněly. „Ale na štědrý den je to pro ně změna a zvířata jsou z toho nadšená,“ uzavírá Martin Maláč s úsměvem.